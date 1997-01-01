Танцевальный кружок в Детском клубе "Виктория"

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Адреса
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Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 32А
- +7 (423) 236-20-43
Информация
Описание: В программе: растяжка, хореография, постановка танцев.
Возраст: от 4-х до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: бесплатно.
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Бальные танцы в ТСК "Асидус"От 6 до 13 лет От 2500 до 2500 руб Частная
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Ансамбль танца "Каприз" в Детском клубе "Гренада"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Танец-игра в студии "Шкода"От 2 до 3 лет От 2200 руб Частная
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Эстрадный танец в Танцевальной студии "Dance Family"От 4 до 18 лет От 300 до 2500 руб Частная
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Танцы в Детском развивающем центре "Росток"От 4 до 7 лет От 3200 руб Частная
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Хип-хоп в школе танцев "Street Art"От 7 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Частная
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Современный танец в студии "Adrenalin"От 7 до 14 лет От 2100 до 2100 руб Государственная
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Ансамбль индийского танца "Дости" во Дворце детского творчестваОт 9 до 17 лет Государственная
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Историко-бытовой танец в ДМФ "Варяг"От 10 до 10 лет Государственная
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Детская хореография в Студии "Tequila Jazz"От 4 до 6 лет От 1500 до 1500 руб Частная
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