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Танцевальный кружок "Zеркало" в Школе "Эврика"
Цена: От 2100
Возраст: 3 - 16 лет
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Адреса
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Владивосток, район Трудовое, ул. Порт-Артурская, 44
- +7 (423) 256-94-20
- +7 (914) 715-33-12
Информация
Описание: занятия направлены на развитие гибкости, пластики, ритмики, координации. Благодаря занятиям развиваются творческие способности ребенка, артистичность и способность к импровизации.
В программе обучения эстрадная хореография и современные танцы, а также участие в конкурсах и фестивалях.
Стоимость: 2100 рублей - абонемент на 12 занятий.
Возраст: от 3 до 16 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
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