Танцевальный кружок "Zеркало" в Школе "Эврика"

Информация

Описание: занятия направлены на развитие гибкости, пластики, ритмики, координации. Благодаря занятиям развиваются творческие способности ребенка, артистичность и способность к импровизации.

В программе обучения эстрадная хореография и современные танцы, а также участие в конкурсах и фестивалях.

Стоимость: 2100 рублей - абонемент на 12 занятий.

Возраст: от 3 до 16 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.