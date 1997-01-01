Танцевальный микс в студии "Flash dance studio"

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Описание: Танцевальный микс -это направление базируется на различных танцевальных стилях - от классической хореографии до современных эстрадных танцев, гимнастики и акробатики, и включает их отдельные элементы и даже целые пласты движений. Способствует развитию пластики, ритмики, координации движений, способствует укреплению здоровья, нормализует работу сердечнососудистой системы, кровоснабжения.

Возраст: от 3-х до 16-ти лет. Дети делятся на группы: 3-4 года (самые маленькие); 5-6 лет; 6-8 лет; 8-12 лет; 13-16 лет.

Расписание: Вечерние и утренние занятия, для каждой группы свое расписание.

Количество человек в группах: до 15 человек.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю в зависимости от возраста.

Стоимость: Разовое занятие - 300 руб. Абонемент на месяц от1800 руб.

Форма: Свободная форма,приобретается самостоятельно.