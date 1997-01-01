Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Танцевальный микс в студии "Flash dance studio"
Адреса
- +7 (423) 250-66-36
- +7 (908) 440-66-36
Информация
Описание: Танцевальный микс -это направление базируется на различных танцевальных стилях - от классической хореографии до современных эстрадных танцев, гимнастики и акробатики, и включает их отдельные элементы и даже целые пласты движений. Способствует развитию пластики, ритмики, координации движений, способствует укреплению здоровья, нормализует работу сердечнососудистой системы, кровоснабжения.
Возраст: от 3-х до 16-ти лет. Дети делятся на группы: 3-4 года (самые маленькие); 5-6 лет; 6-8 лет; 8-12 лет; 13-16 лет.
Расписание: Вечерние и утренние занятия, для каждой группы свое расписание.
Количество человек в группах: до 15 человек.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю в зависимости от возраста.
Стоимость: Разовое занятие - 300 руб. Абонемент на месяц от1800 руб.
Форма: Свободная форма,приобретается самостоятельно.
-
Хореография в "Mamas Center"От 1 до 3 лет От 600 до 5999 руб Частная
-
Брейк-данс в фитнес-клубе "Седьмое небо"От 6 до 10 лет От 1700 до 2000 руб Частная
-
Танцевальная секция "Радуга" в Студии танца Светланы ТишинойОт 4 до 12 лет От 2800 до 2800 руб Частная
-
Эстрадный танец в Студии танца "Крылья"От 3 до 11 лет От 1700 до 2200 руб Частная
-
Детская хореография в Танцевальной студии "Созвездие"От 4 до 18 лет Частная
-
Танцевальная студия "Мы" в клубе "Звездочка"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Современная хореография в Детской студии "Танцевальный улей"От 3 до 15 лет Частная
-
Танцы в Детском клубе "Ай да Я"От 6 до 8 лет До 1900 руб Частная
-
Секция "Pole KIDS" в Студии "Pole Grooves"От 6 до 13 лет От 300 до 2300 руб Частная
-
Направление "All style" в Студии танца "Forma"От 3 до 18 лет От 2300 до 4500 руб Частная
Загрузка комментариев...