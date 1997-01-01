Танцевальный спорт в Спортивной школе "Старт"

Информация

Описание: танцы положительно влияют на организм ребенка, формируют красивую осанку и походку, развивают гибкость, силу, в движениях появляется грация. Занятия танцами помогают укрепить и активизировать тонус мышц, улучшить координацию движений и ощущение равновесия.

Кроме того, занямаясь танцами, детям легче справиться с комплексами, побороть стеснительность и нерешительность, а также начать находить общий язык со сверстниками. В танцах раскрывается творческий потенциал, артистизм. У ребенка появляется музыкальный слух и чувство ритма.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: Столяр Сергей Викторович — тренер-преподаватель первой категории, стаж работы — 11 лет.