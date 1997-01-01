Танцы «Владивосток» в ЦДТ Совесткого района

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Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 60
- +7 (423) 232-49-14
Информация
Описание: В программе: хореография, растяжка, постановка танцев.
Возраст: от 6-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Потурай Елена Ивановна - руководитель.
Форма: приобретается самостоятельно.
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"Брейк данс" в Студии современного танца в клубе "Экзито"От 6 до 18 лет От 1800 до 2000 руб Частная
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Ансамбль индийского танца "Дости" во Дворце детского творчестваОт 9 до 17 лет Государственная
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Брейк-данс в фитнес-клубе "Седьмое небо"От 6 до 10 лет От 1700 до 2000 руб Частная
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Танцы "Hip-Hop" в Студии "Mix Dance"От 5 до 18 лет От 2300 руб Частная
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Современные танцы в фитнес-клубе "Седьмое небо"От 7 до 12 лет От 1700 до 2000 руб Частная
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Спортивные бальные танцы в Танцевально-спортивном клубе "АниКа"От 4 до 18 лет Частная
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Восточные танцы для девочек в Студии "Серафима"От 7 до 13 лет Частная
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Бальные танцы в ТСК "Асидус"От 6 до 13 лет От 2500 до 2500 руб Частная
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