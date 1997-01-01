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        Танцы для детей в Ансамбле "Плясунья"

        Танцы для детей в Ансамбле "Плясунья"

        Количество преподавателей: 4
        Тел: +7 (423) 290-80-78
        Танцы
        Рейтинг: 9.4
        Цена: 0 - 2500
        Возраст: 3 - 18 лет
        Отзывов: 2
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43
        Информация

        Описание: ансамбль "Плясунья" - заслуженный коллектив Приморского края, образованный в 1985 году, лауреат конкурсов и фестивалей хореографического искусства.

        Обучение в ансамбле формирует у детей знания в области хореографической культуры (различные стили, направления, жанры), при этом основными напрвлениями работы коллектива является народный и детский танец. Знакомство детей с искусством танца позволяет не только постичь эстетику движения, но и приобщить ребят к богатству танцевального и музыкального народного творчества. Хореография танцев ансамбля имеет своеобразный почерк, она проникнута национальным колоритом, отражающим красоту и богатство народного танцевального искусства России и других стран мира.

        В программе обучения:

        • Народно-сценический танец,
        • Народно-характерный танец,
        • Детский танец,
        • Современное направление хореографии,
        • Классический танец,
        • Теория музыки в хореографии,
        • Актерское мастерство,
        • Ритмика,
        • Классический танец,
        • Народно-характерный танец.

        Дети делятся на возрастные группы, в каждой из которых своя программа. Дошкольники изучают хореографию, партерную гимнастику, актерское мастерство, эстетику, теорию музыки.

        В ходе обучения дети выступают на сценических площадках города и края, принимают участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. Неоднократно коллектив представлял Россию на международных фестивалях в Японии, Корее, Вьетнаме, Китае, Филиппинах. За годы своего существования коллектив стал лауреатом многих Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов. Представлял культурную программу Приморского края на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, а также участвовал в культурной программе Восточного Экономического форума.

        Стоимость: для школьников занятия бесплатные, для дошкольников стоимость абонемента на месяц - 2500 рублей, пробное занятие - бесплатно.

        Возраст: от 3 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

        Продолжительность занятия: 1  час. 

        Частота занятий: 2-5 раз в неделю (в зависимости от возраста).

        Количество человек в группах: от 8 до 20 человек.

        Форма: для девочек - балетные тапочки, спортивные купальники (для дошкольниц - белые, для школьниц - черные), для мальчиков - балетные тапочки, белые футболки, черные шорты.

        Преподаватели:

        • Горбунова Юлия Николаевна;
        • Цыплюк Ольга Сергеевна;
        • Шахназарова Татьяна Алексеевна;
        • Федорова Наталья Александровна;
        • Горбунов Игорь Сергеевич;
        • Колмакова Юлия Юрьевна;
        • Немирова Эмма Сергеевна;
        • Николайчук Антон Юрьевич.
          Преподаватели секции

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