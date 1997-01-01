Танцы для детей в Ансамбле "Плясунья"

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Описание: ансамбль "Плясунья" - заслуженный коллектив Приморского края, образованный в 1985 году, лауреат конкурсов и фестивалей хореографического искусства.

Обучение в ансамбле формирует у детей знания в области хореографической культуры (различные стили, направления, жанры), при этом основными напрвлениями работы коллектива является народный и детский танец. Знакомство детей с искусством танца позволяет не только постичь эстетику движения, но и приобщить ребят к богатству танцевального и музыкального народного творчества. Хореография танцев ансамбля имеет своеобразный почерк, она проникнута национальным колоритом, отражающим красоту и богатство народного танцевального искусства России и других стран мира.

В программе обучения:

Народно-сценический танец,

Народно-характерный танец,

Детский танец,

Современное направление хореографии,

Классический танец,

Теория музыки в хореографии,

Актерское мастерство,

Ритмика,

Классический танец,

Народно-характерный танец.

Дети делятся на возрастные группы, в каждой из которых своя программа. Дошкольники изучают хореографию, партерную гимнастику, актерское мастерство, эстетику, теорию музыки.

В ходе обучения дети выступают на сценических площадках города и края, принимают участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. Неоднократно коллектив представлял Россию на международных фестивалях в Японии, Корее, Вьетнаме, Китае, Филиппинах. За годы своего существования коллектив стал лауреатом многих Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов. Представлял культурную программу Приморского края на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, а также участвовал в культурной программе Восточного Экономического форума.

Стоимость: для школьников занятия бесплатные, для дошкольников стоимость абонемента на месяц - 2500 рублей, пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 3 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2-5 раз в неделю (в зависимости от возраста).

Количество человек в группах: от 8 до 20 человек.

Форма: для девочек - балетные тапочки, спортивные купальники (для дошкольниц - белые, для школьниц - черные), для мальчиков - балетные тапочки, белые футболки, черные шорты.

Преподаватели: