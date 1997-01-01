Информация

Расписание:

Младшая группа (4 - 5 лет): Вторник, Четверг 17.30 - 18.30;

Средняя группа (5 - 6 лет): Вторник, Четверг 18.40-19.40;

Старшая группа (6 - 8 лет): Вторник, Четверг 15.50-17.20.

Возраст учеников: 4 - 8 лет.

Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Форма одежды: для младшей и средней группы - белые купальники без юбки, белые балетки, белые носочки/колготки, волосы собраны. Старшая группа - черные купальники без юбки, черные балетки, черные носочки/колготки, волосы собраны.