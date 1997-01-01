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Адреса
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Артём, ул. Партизанская, 2
- +7 (423) 295-85-46
Информация
Расписание:
Младшая группа (4 - 5 лет): Вторник, Четверг 17.30 - 18.30;
Средняя группа (5 - 6 лет): Вторник, Четверг 18.40-19.40;
Старшая группа (6 - 8 лет): Вторник, Четверг 15.50-17.20.
Возраст учеников: 4 - 8 лет.
Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Форма одежды: для младшей и средней группы - белые купальники без юбки, белые балетки, белые носочки/колготки, волосы собраны. Старшая группа - черные купальники без юбки, черные балетки, черные носочки/колготки, волосы собраны.
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