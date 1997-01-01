Танцы для детей в студии "Brilliant's"

Информация

Описание: Занятия хореографией способствуют физическому развитию детей, формируют красивую фигуру, помогают избавиться от физических недостатков, укрепляют здоровье. Благодаря хореографическим упражнениям правильно развивается костно-мышечный аппарат, максимально исправляются нарушения осанки. Сами занятия танцами помогают развивать творческую активность детей, учат эстетике и выразительности, воспитывают и развивают у ребёнка художественный вкус. Учат детей слушать, воспринимать, оценивать музыку, развивают интерес к ней.

Благодаря растяжке дети избавляются от негативных эмоций, расслабляются, наполняют тело спокойствием, освобождаются от психических блоков. Развивается гибкость, пластичность, подвижность суставов, равновесие, координация.

В программе: хореография, растяжка, постановка танцев.

Направления танцев: денсхолл, хип-хоп. В каждой возрастной группе своя программа занятий.

Возраст: от 4 до 15 лет, есть разные возрастные группы: 4-6, 6-8, 9-12, 12-15 лет.

Стоимость: от 1800 до 5500 руб. (безлимит в месяц).

Продолжительность: 1-1,5 часа.

Расписание и частота занятий: в зависимости от возраста: от одного занятия в неделю до трех.

Количество человек в группе: от 5 до 20 чел.

Преподаватели: Кравченко Надежда - хореограф, Максимова Елена - хореограф.

Форма: удобная, спортивная форма одежды, не сковывающая движений, чешки.