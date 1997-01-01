Танцы в Ансамбле "Улыбка"

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Описание:

В ансамбле изучают и исполняют спортивные бальные, эстрадные, народные, историко-бытовые танцы, джаз, модерн, степ. Система обучения основана на принципах многоуровневого образовательного лицея.

Занятия танцами полезны для развития координации движений, чувства ритма; ​повышения уровня физической формы; тренировки силы, гибкости, выносливости, памяти.

В репертуаре ансамбля насчитывается более 40 концертных номеров – это и классические и современные бальные танцы, историко-бытовые танцы 16-17 веков, эстрадные танцы, танцы народов мира, сюжетные и спортивные, а также сольные номера.

Ансамбль "Улыбка" выступает с концертами и отдельными номерами не только в России но и за ее пределами: в Великобритании, США, Японии, Северной Корее, Вьетнаме, Китае.

Возраст детей: от 4-х лет.

Расписание: дети делятся на группы, у каждой группы свое расписание.

Стоимость: от 2250 рублей в месяц.

Продолжительность занятия: 45 - 60 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 5 до 25 чел.

Преподаватели: Мальцева Евгения Викторовна, Шемякина Елена Борисовна, Акимова Александра Вячеславовна, Луценко Анастасия, Андрианова Кристина.

Форма одежды: на первый год обучения подойдут лосины и футболка, чешки. На последующие - девочкам - черный купальник с юбкой, чешки; мальчикам - черные эластичный брюки, футболка, чешки. Группы постарше занимаются в танцевальной обуви.