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        Танцы в Ансамбле "Улыбка"

        Танцы в Ансамбле "Улыбка"

        Количество преподавателей: 8
        Танцы
        Рейтинг: 9.6
        Цена: От 2250
        Возраст: 4 - 18 лет
        Отзывов: 1
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43
        • +7 (423) 272-23-35
        Информация

        Описание:

        В ансамбле изучают и исполняют спортивные бальные, эстрадные, народные, историко-бытовые танцы, джаз, модерн, степ. Система обучения основана на принципах многоуровневого образовательного лицея.

        Занятия танцами полезны для развития координации движений, чувства ритма; ​повышения уровня физической формы; тренировки силы, гибкости, выносливости, памяти.

        В репертуаре ансамбля насчитывается более 40 концертных номеров – это и классические и современные бальные танцы, историко-бытовые танцы 16-17 веков, эстрадные танцы, танцы народов мира, сюжетные и спортивные, а также сольные номера.

        Ансамбль "Улыбка" выступает с концертами и отдельными номерами не только в России но и за ее пределами: в Великобритании, США, Японии, Северной Корее, Вьетнаме, Китае.

        Возраст детей: от 4-х лет.

        Расписание: дети делятся на группы, у каждой группы свое расписание.

        Стоимость: от 2250 рублей в месяц.

        Продолжительность занятия: 45 - 60 минут.

        Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

        Количество человек в группах: от 5 до 25 чел.

        Преподаватели: Мальцева Евгения Викторовна, Шемякина Елена Борисовна, Акимова Александра Вячеславовна, Луценко Анастасия, Андрианова Кристина.

        Форма одежды: на первый год обучения подойдут лосины и футболка, чешки. На последующие -  девочкам - черный купальник с юбкой, чешки; мальчикам - черные эластичный брюки, футболка, чешки. Группы постарше занимаются в танцевальной обуви.

          Преподаватели секции

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