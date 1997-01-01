Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Танцы в Ансамбле "Улыбка"
Адреса
- +7 (423) 272-23-35
Информация
Описание:
В ансамбле изучают и исполняют спортивные бальные, эстрадные, народные, историко-бытовые танцы, джаз, модерн, степ. Система обучения основана на принципах многоуровневого образовательного лицея.
Занятия танцами полезны для развития координации движений, чувства ритма; повышения уровня физической формы; тренировки силы, гибкости, выносливости, памяти.
В репертуаре ансамбля насчитывается более 40 концертных номеров – это и классические и современные бальные танцы, историко-бытовые танцы 16-17 веков, эстрадные танцы, танцы народов мира, сюжетные и спортивные, а также сольные номера.
Ансамбль "Улыбка" выступает с концертами и отдельными номерами не только в России но и за ее пределами: в Великобритании, США, Японии, Северной Корее, Вьетнаме, Китае.
Возраст детей: от 4-х лет.
Расписание: дети делятся на группы, у каждой группы свое расписание.
Стоимость: от 2250 рублей в месяц.
Продолжительность занятия: 45 - 60 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 5 до 25 чел.
Преподаватели: Мальцева Евгения Викторовна, Шемякина Елена Борисовна, Акимова Александра Вячеславовна, Луценко Анастасия, Андрианова Кристина.
Форма одежды: на первый год обучения подойдут лосины и футболка, чешки. На последующие - девочкам - черный купальник с юбкой, чешки; мальчикам - черные эластичный брюки, футболка, чешки. Группы постарше занимаются в танцевальной обуви.
-
Стаж не указанОтзывов: 16Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 23 годаОтзывов: 1Стаж 23 годаОтзывов: 1
-
Стаж 19 летОтзывов: 0Стаж 19 летОтзывов: 1
-
Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж 9 летОтзывов: 1
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 1
-
Танцевальная секция в Ансамбле "Игнис"От 3 до 16 лет От 2000 до 2500 руб Частная
-
Хореография в Студии "Beauty"От 5 до 7 лет От 1600 до 1600 руб Частная
-
Танцевальная секция "Радуга" в Студии танца Светланы ТишинойОт 4 до 12 лет От 2800 до 2800 руб Частная
-
Танцы для детей в студии "Brilliant's"От 4 до 15 лет От 1800 до 5500 руб Частная
-
Ритмика в фитнес-клубе "Седьмое небо"От 3 до 7 лет От 1700 до 2000 руб Частная
-
Танцы в Школе Аллы Духовой "TODES"От 3 до 18 лет От 5500 до 5500 руб Частная
-
Танец-игра в Семейном клубе "Шаги"От 3 до 5 лет От 350 до 2700 руб Частная
-
Уличные танцы в клубе "Счастливый малыш"От 6 до 18 лет От 2500 до 3000 руб Частная
-
Хореография в клубе "Smart baby"От 2 до 8 лет От 3200 руб Частная
-
Хореография в Школе "Эврика"От 4 до 14 лет От 300 до 2500 руб Частная
Загрузка комментариев...