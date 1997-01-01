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Танцы в Детском развивающем центре "Росток"
Цена: От 3200
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
- +7 (914) 671-30-36
- +7 (914) 323-64-26
Информация
Описание: занятия танцами направлены на развитие гибкости и пластичности у детей, они помогают сформировать красивую здоровую осанку, а также в целом улучшить здоровье детского организма. Кроме того, благодаря занятиям танцами дети развивают эстетический вкус, чувство ритма, музыкальный слух и обретают любовь к искусству.
В программе обучения:
- разминка;
- растяжка;
- основы хореографии;
- постановка танцевальных номеров.
Стоимость: 3200 рублей в месяц.
Возраст: от 4 до 7 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6-8 человек.
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