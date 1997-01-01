Танцы в Детском развивающем центре "Росток"

Информация

Описание: занятия танцами направлены на развитие гибкости и пластичности у детей, они помогают сформировать красивую здоровую осанку, а также в целом улучшить здоровье детского организма. Кроме того, благодаря занятиям танцами дети развивают эстетический вкус, чувство ритма, музыкальный слух и обретают любовь к искусству.

В программе обучения:

разминка;

растяжка;

основы хореографии;

постановка танцевальных номеров.

Стоимость: 3200 рублей в месяц.

Возраст: от 4 до 7 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6-8 человек.