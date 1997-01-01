Танцы в Семейном клубе "Шаги"

Информация

Описание: на занятиях дети разучивают современные и эстрадные танцы, а также танцы народов мира, хип-хоп, классическую хореография. Занятия помогают привить детям любовь к танцу, развить чувство ритма и музыкальность в целом. Дети обучаются основам актерского мастерства, учатся самовыражаться посредством актерской игры и танца.

Благодаря танцам ребенок обретает хорошую физическую форму, красивую осанку и походку, повышает свою самооценку, учится строить отношения в коллективе, а также снимает стрессы через движение.

Структура занятия:

Приветствие (поклон, реверанс);

Разминка;

Разогрев;

Диагонали (ОФП);

Ритмика (умение различать характер музыки, ритм, темп, жанр);

Творческая импровизация (возможность станцевать так, как хочется ребенку в данный момент);

Партерная пластика;

Акробатика (соответствующая возрасту ребенка);

Разучивание танца;

Развивающие игры (координация, развитие музыкального слуха, ориентировка в пространстве и т.д.).

Стоимость: 2500 рублей в месяц (12 занятий), 400 рублей - одно занятие.

Возрастные группы: от 8 до 13 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.