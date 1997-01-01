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Танцы в Семейном клубе "Шаги"
Адреса
- +7 (423) 280-33-62
- +7 (423) 273-68-55
Информация
Описание: на занятиях дети разучивают современные и эстрадные танцы, а также танцы народов мира, хип-хоп, классическую хореография. Занятия помогают привить детям любовь к танцу, развить чувство ритма и музыкальность в целом. Дети обучаются основам актерского мастерства, учатся самовыражаться посредством актерской игры и танца.
Благодаря танцам ребенок обретает хорошую физическую форму, красивую осанку и походку, повышает свою самооценку, учится строить отношения в коллективе, а также снимает стрессы через движение.
Структура занятия:
- Приветствие (поклон, реверанс);
- Разминка;
- Разогрев;
- Диагонали (ОФП);
- Ритмика (умение различать характер музыки, ритм, темп, жанр);
- Творческая импровизация (возможность станцевать так, как хочется ребенку в данный момент);
- Партерная пластика;
- Акробатика (соответствующая возрасту ребенка);
- Разучивание танца;
- Развивающие игры (координация, развитие музыкального слуха, ориентировка в пространстве и т.д.).
Стоимость: 2500 рублей в месяц (12 занятий), 400 рублей - одно занятие.
Возрастные группы: от 8 до 13 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
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