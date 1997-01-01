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        Танцы в Школе Аллы Духовой "TODES"

        Танцы в Школе Аллы Духовой "TODES"

        Количество преподавателей: 2
        Танцы
        Рейтинг: 8.2
        Цена: 5500 - 5500
        Возраст: 3 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26
        • +7 (423) 201-36-06
        Информация

        Описание: TODES - всероссийская школа под руководством Аллы Духовой, во Владивостоке открылась в сентябре 2016 года. Занятия разносторонние: от тренировок у балетного станка до хип-хоп батлов и курсов актёрского мастерства. Школа регулярно организует открытые уроки и танцевальные фестивали для развития и обмена опытом.

        На занятиях детям даются основы хореографии, акробатики, разучивают направления современных танцев: хип-хоп, дэнсхолл, вакинг и другие. Благодаря разминке в стиле ОФП ребята получают хорошую физическую нагрузку на мышцы, становятся сильными, подтянутыми, ловкими. В конце каждой тренировки дети тянутся, формируя стройное, гибкое тело.

        Возраст: с 3-х до 18-ти лет. Дети делятся на группы: 3-4 года (самые маленькие); 3,5 - 4,5 года; 5-6 лет; 6-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет; 14-16 лет; 16 лет и старше.

        Расписание занятий: тренировки проходят 3 раза в неделю, у каждой группы свое расписание.

        Продолжительность занятия: 1 час 15 минут.

        Количество человек в группах: в группах малышей до 5 лет - не более 10 человек; у детей до 11 лет - до 15-17 человек; в группах подростков - до 25 человек.

        Стоимость: 5500 рублей за 12 занятий.

        Преподаватели:

        Денис Сосновских - директор школы, хореограф-преподаватель, танцевал в Московском балете Аллы Духовой TODES с 2009 года. Стаж преподавания - 7 лет.

        Дарья Сосновских - хореограф-преподаватель, танцевала в Московском балете Аллы Духовой TODES с 2009 года. Стаж преподавания - 5 лет.

        Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, лосины/штаны, футболка, чешки/джазовки/кросовки/кеды.

          Преподаватели секции

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