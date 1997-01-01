Танцы в Школе Аллы Духовой "TODES"

Информация

Описание: TODES - всероссийская школа под руководством Аллы Духовой, во Владивостоке открылась в сентябре 2016 года. Занятия разносторонние: от тренировок у балетного станка до хип-хоп батлов и курсов актёрского мастерства. Школа регулярно организует открытые уроки и танцевальные фестивали для развития и обмена опытом.

На занятиях детям даются основы хореографии, акробатики, разучивают направления современных танцев: хип-хоп, дэнсхолл, вакинг и другие. Благодаря разминке в стиле ОФП ребята получают хорошую физическую нагрузку на мышцы, становятся сильными, подтянутыми, ловкими. В конце каждой тренировки дети тянутся, формируя стройное, гибкое тело.

Возраст: с 3-х до 18-ти лет. Дети делятся на группы: 3-4 года (самые маленькие); 3,5 - 4,5 года; 5-6 лет; 6-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет; 14-16 лет; 16 лет и старше.

Расписание занятий: тренировки проходят 3 раза в неделю, у каждой группы свое расписание.

Продолжительность занятия: 1 час 15 минут.

Количество человек в группах: в группах малышей до 5 лет - не более 10 человек; у детей до 11 лет - до 15-17 человек; в группах подростков - до 25 человек.

Стоимость: 5500 рублей за 12 занятий.

Преподаватели:

Денис Сосновских - директор школы, хореограф-преподаватель, танцевал в Московском балете Аллы Духовой TODES с 2009 года. Стаж преподавания - 7 лет.

Дарья Сосновских - хореограф-преподаватель, танцевала в Московском балете Аллы Духовой TODES с 2009 года. Стаж преподавания - 5 лет.

Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, лосины/штаны, футболка, чешки/джазовки/кросовки/кеды.