Танцы в студии "Моана"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
- +7 (914) 972-33-88
Информация
Описание: занятия танцами влияют на развитие гармоничной личности. Современный танец – танец интеллектуальный, который не ставит границ, но показывает путь, позволяет не заучивать, но научиться, развивающий не только физические способности ребенка, но и раскрывающий его умственный потенциал, подключающий эмоциональную сферу. Дети, заинтересованные в осмысленном движении, поиске и сотворчестве получают не хореографическое образование – но приобретают интерес к танцу посредством игр, решения двигательных задач, проведения практических танцевальных лабораторий, и главное - свой собственный опыт, схожий с тем, который получали известные хореографы и знаковые фигуры современного танца на протяжении более 100 лет поисков, определившие в последствие свои методы работы с телом.
Обучение проводится по направлениям:
- Dancehall
- Hip-Hop
- Locking
В программе обучения:
- общая физическая подготовка;
- растяжка;
- основы классической хореографии;
- современный танец(знакомство с танцевальными стилями).
Стоимость:
- 500 рублей - одно занятие;
- 2000 рублей - абонемент на 4 занятия в месяц;
- 2600 рублей - абонемент на 6 занятий в месяце;
- 2800 рублей - абонемент на 8 занятий в месяце;
- 3000 рублей - абонемент на 12 занятий в месяце.
Возрастные группы:
- от 7 до 11 лет;
- от 12 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1-3 раза в неделю.
-
Классическая хореография в Школе "Русский балет"От 3 до 13 лет От 3500 до 4000 руб Частная
-
Восточные танцы для девочек в Студии "Караван"От 9 до 17 лет От 350 до 2000 руб Частная
-
Хип-хоп в Танцевальной студии "D-motion"От 7 до 18 лет От 300 до 2200 руб Частная
-
Классические танцы в клубе "Счастливый малыш"От 3 до 18 лет От 2500 до 3000 руб Частная
-
Детская акробатика в спортивном клубе Самбо 70От 5 до 6 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Танцевальная студия "Адажио" в ЦДТ Советского р-наОт 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Cекция "Dance mix" в Детском клубе "Чемпион"От 3.5 до 12 лет От 3500 руб Частная
-
Танцевальный спорт в Спортивной школе "Старт"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Хореография в "Mamas Center"От 1 до 3 лет От 600 до 5999 руб Частная
-
Современная хореография в Детской студии "Танцевальный улей"От 3 до 15 лет Частная
Загрузка комментариев...