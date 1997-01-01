Танцы в студии "Моана"

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Описание: занятия танцами влияют на развитие гармоничной личности. Современный танец – танец интеллектуальный, который не ставит границ, но показывает путь, позволяет не заучивать, но научиться, развивающий не только физические способности ребенка, но и раскрывающий его умственный потенциал, подключающий эмоциональную сферу. Дети, заинтересованные в осмысленном движении, поиске и сотворчестве получают не хореографическое образование – но приобретают интерес к танцу посредством игр, решения двигательных задач, проведения практических танцевальных лабораторий, и главное - свой собственный опыт, схожий с тем, который получали известные хореографы и знаковые фигуры современного танца на протяжении более 100 лет поисков, определившие в последствие свои методы работы с телом.

Обучение проводится по направлениям:

Dancehall

Hip-Hop

Locking

В программе обучения:

общая физическая подготовка;

растяжка;

основы классической хореографии;

современный танец(знакомство с танцевальными стилями).

Стоимость:

500 рублей - одно занятие;

2000 рублей - абонемент на 4 занятия в месяц;

2600 рублей - абонемент на 6 занятий в месяце;

2800 рублей - абонемент на 8 занятий в месяце;

3000 рублей - абонемент на 12 занятий в месяце.

Возрастные группы:

от 7 до 11 лет;

от 12 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1-3 раза в неделю.