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Танцевальная секция "Радуга" в Студии танца Светланы Тишиной
Адреса
- +7 (914) 975-88-44
Информация
Описание: Занятия танцами благотворно сказываются на физическом и психическом развитии ребенка. По энергозатратам танец можно сравнить с занятием спорта. Танцы развивают эмоциональность, музыкальность, ритмичность, гибкость, энергичность, трудоспособность, грацию. Танец дисциплинирует и расширяет круг общения, помогает понять себя.
В студии ребята учат такие танцы, как Jazz Funk, Latina, Hip-hop,классический, народные, эстрадный танцы.
Занятие состоит из блоков: разминка, растяжка, классический станок на середине зала /верчение, разучивание танцевальных связок и непосредственно танца, заминка.
Возраст: От 4 до 12 лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Расписание занятий: Понедельник, среда, пятница с 12:00 до 13:00, с 16:00 до 17:00, с 17:00 до 18:00; суббота с 12:00 до 13:00, воскресенье с 11:00 до 12:00.
Количество человек в группах: от 5 до 15 человек.
Стоимость: 2800 руб. в месяц.
Преподаватель: Светлана Тишина.
Форма: гимнастический купальник (белый или розовый), пачка (белая или розовая), чешки. Для старших (от 8 лет): черные лосины, цветной топ.
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