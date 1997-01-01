Танцевальная секция "Радуга" в Студии танца Светланы Тишиной

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Описание: Занятия танцами благотворно сказываются на физическом и психическом развитии ребенка. По энергозатратам танец можно сравнить с занятием спорта. Танцы развивают эмоциональность, музыкальность, ритмичность, гибкость, энергичность, трудоспособность, грацию. Танец дисциплинирует и расширяет круг общения, помогает понять себя.

В студии ребята учат такие танцы, как Jazz Funk, Latina, Hip-hop,классический, народные, эстрадный танцы.

Занятие состоит из блоков: разминка, растяжка, классический станок на середине зала /верчение, разучивание танцевальных связок и непосредственно танца, заминка.

Возраст: От 4 до 12 лет.

Продолжительность занятия: 1 час.

Расписание занятий: Понедельник, среда, пятница с 12:00 до 13:00, с 16:00 до 17:00, с 17:00 до 18:00; суббота с 12:00 до 13:00, воскресенье с 11:00 до 12:00.

Количество человек в группах: от 5 до 15 человек.

Стоимость: 2800 руб. в месяц.

Преподаватель: Светлана Тишина.

Форма: гимнастический купальник (белый или розовый), пачка (белая или розовая), чешки. Для старших (от 8 лет): черные лосины, цветной топ.