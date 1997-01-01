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        Танцы в Центре "Piramida"

        Танцы в Центре "Piramida"

        Танцы
        Рейтинг: 8.0
        Цена: 450 - 4200
        Возраст: 2 - 18 лет
        Отзывов: 2
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Центр, ул. Набережная, 9
        • +7 (423) 299-38-38
        • +7 (904) 629-38-38
        • +7 (914) 704-21-31
        Информация

        Описание: на занятиях танцами дети изучают базовую танцевальную технику, тренируют координацию движений, учатся слышать музыкальный темп, а также выступают на танцевальных конкурсах, фестивалях и отчетных концертах. 

        В программу обучения входит:

        • Хореография;
        • Современные танцы;
        • Эстрадные танцы;
        • Ритмика, пластика;
        • Акробатика, парная акробатика;
        • Растяжка;
        • Импровизация
        • Актерское мастерство;
        • Упражнения на координацию;
        • Постановка танцев;
        • Участие в концертах и конкурсах.

        Занятия у детей от 2-х лет проходят в игровой форме, в виде сказки. Самые маленькие на занятиях изучают основы ритмики, учатся перестроениям, тренируют силу ручек и ножек, тянут мышцы, садятся на шпагаты. На занятии также дается актерское мастерство, изучение танцевальных номеров. Периодически ребята выступают на сцене и показывают, чему научились. 

        Дети от 5 лет занимаются по углубленной программе, включающей танцевальную нагрузку, а также упражнения на растяжку. В программу обучения входит и изучение базы акробатических элементов, минимум парной акробатики и актерское мастерство.

        Для детей от 7 лет и старше разработано специальное расписание занятий. Ровно час дети занимаются танцами, и столько же длится курс по растяжке и укреплению спины. Ребята учат базовые танцевальные движения и уделяют внимание постановке танцевальных номеров. Также занятия включают акробатику, парную акробатику и актерское мастерство. Выступают на концертах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях. 

        Стоимость: 450 рублей/разовое занятие (пробное занятие бесплатное), абонемент от 2500 до 4200 рублей в месяц (в зависимости от количества занятий).

        Возрастные группы:

        • от 2 до 3 года (ритмика);
        • младшая группа от 3 до 4 лет;
        • младшая группа от 4 до 7 лет;
        • средняя группа от 7 до 10 лет;
        • старшая группа от 11 до 14 лет.

        Продолжительность:

        • у детей 2-х - 3-х лет: 45 минут;
        • у детей до 7 лет: 1 час;
        • у детей старше 7 лет: 1-2 часа.

        Частота занятий: занятия проходят 2-3 раза в неделю, у каждой группы свое расписание.

        Количество человек в группах: до 16 человек.

        Форма одежды: одежда должна быть просторной, удобной, дышащей и не мешающей движениям и растяжке. Девочкам обязательно прибранные волосы. Девочкам до 7 лет - купальник нейтральных тонов, носочки, чешки. Мальчикам до 7 лет - шорты, футболка, чешки. Ребятам от 5 лет на занятиях могут понадобиться кросовки. Детям от 7 лет на занятия требуется эластичная одежда, которая хорошо тянется: лосины, футболка (девочкам), штаны, футболка (мальчикам).

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