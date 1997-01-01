Танцы в Центре "Piramida"

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Информация
Описание: на занятиях танцами дети изучают базовую танцевальную технику, тренируют координацию движений, учатся слышать музыкальный темп, а также выступают на танцевальных конкурсах, фестивалях и отчетных концертах.
В программу обучения входит:
- Хореография;
- Современные танцы;
- Эстрадные танцы;
- Ритмика, пластика;
- Акробатика, парная акробатика;
- Растяжка;
- Импровизация
- Актерское мастерство;
- Упражнения на координацию;
- Постановка танцев;
- Участие в концертах и конкурсах.
Занятия у детей от 2-х лет проходят в игровой форме, в виде сказки. Самые маленькие на занятиях изучают основы ритмики, учатся перестроениям, тренируют силу ручек и ножек, тянут мышцы, садятся на шпагаты. На занятии также дается актерское мастерство, изучение танцевальных номеров. Периодически ребята выступают на сцене и показывают, чему научились.
Дети от 5 лет занимаются по углубленной программе, включающей танцевальную нагрузку, а также упражнения на растяжку. В программу обучения входит и изучение базы акробатических элементов, минимум парной акробатики и актерское мастерство.
Для детей от 7 лет и старше разработано специальное расписание занятий. Ровно час дети занимаются танцами, и столько же длится курс по растяжке и укреплению спины. Ребята учат базовые танцевальные движения и уделяют внимание постановке танцевальных номеров. Также занятия включают акробатику, парную акробатику и актерское мастерство. Выступают на концертах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях.
Стоимость: 450 рублей/разовое занятие (пробное занятие бесплатное), абонемент от 2500 до 4200 рублей в месяц (в зависимости от количества занятий).
Возрастные группы:
- от 2 до 3 года (ритмика);
- младшая группа от 3 до 4 лет;
- младшая группа от 4 до 7 лет;
- средняя группа от 7 до 10 лет;
- старшая группа от 11 до 14 лет.
Продолжительность:
- у детей 2-х - 3-х лет: 45 минут;
- у детей до 7 лет: 1 час;
- у детей старше 7 лет: 1-2 часа.
Частота занятий: занятия проходят 2-3 раза в неделю, у каждой группы свое расписание.
Количество человек в группах: до 16 человек.
Форма одежды: одежда должна быть просторной, удобной, дышащей и не мешающей движениям и растяжке. Девочкам обязательно прибранные волосы. Девочкам до 7 лет - купальник нейтральных тонов, носочки, чешки. Мальчикам до 7 лет - шорты, футболка, чешки. Ребятам от 5 лет на занятиях могут понадобиться кросовки. Детям от 7 лет на занятия требуется эластичная одежда, которая хорошо тянется: лосины, футболка (девочкам), штаны, футболка (мальчикам).
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