Танцы в Центре "Piramida"

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Описание: на занятиях танцами дети изучают базовую танцевальную технику, тренируют координацию движений, учатся слышать музыкальный темп, а также выступают на танцевальных конкурсах, фестивалях и отчетных концертах.

В программу обучения входит:

Хореография;

Современные танцы;

Эстрадные танцы;

Ритмика, пластика;

Акробатика, парная акробатика;

Растяжка;

Импровизация

Актерское мастерство;

Упражнения на координацию;

Постановка танцев;

Участие в концертах и конкурсах.

Занятия у детей от 2-х лет проходят в игровой форме, в виде сказки. Самые маленькие на занятиях изучают основы ритмики, учатся перестроениям, тренируют силу ручек и ножек, тянут мышцы, садятся на шпагаты. На занятии также дается актерское мастерство, изучение танцевальных номеров. Периодически ребята выступают на сцене и показывают, чему научились.

Дети от 5 лет занимаются по углубленной программе, включающей танцевальную нагрузку, а также упражнения на растяжку. В программу обучения входит и изучение базы акробатических элементов, минимум парной акробатики и актерское мастерство.

Для детей от 7 лет и старше разработано специальное расписание занятий. Ровно час дети занимаются танцами, и столько же длится курс по растяжке и укреплению спины. Ребята учат базовые танцевальные движения и уделяют внимание постановке танцевальных номеров. Также занятия включают акробатику, парную акробатику и актерское мастерство. Выступают на концертах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях.

Стоимость: 450 рублей/разовое занятие (пробное занятие бесплатное), абонемент от 2500 до 4200 рублей в месяц (в зависимости от количества занятий).

Возрастные группы:

от 2 до 3 года (ритмика);

младшая группа от 3 до 4 лет;

младшая группа от 4 до 7 лет;

средняя группа от 7 до 10 лет;

старшая группа от 11 до 14 лет.

Продолжительность:

у детей 2-х - 3-х лет: 45 минут;

у детей до 7 лет: 1 час;

у детей старше 7 лет: 1-2 часа.

Частота занятий: занятия проходят 2-3 раза в неделю, у каждой группы свое расписание.

Количество человек в группах: до 16 человек.

Форма одежды: одежда должна быть просторной, удобной, дышащей и не мешающей движениям и растяжке. Девочкам обязательно прибранные волосы. Девочкам до 7 лет - купальник нейтральных тонов, носочки, чешки. Мальчикам до 7 лет - шорты, футболка, чешки. Ребятам от 5 лет на занятиях могут понадобиться кросовки. Детям от 7 лет на занятия требуется эластичная одежда, которая хорошо тянется: лосины, футболка (девочкам), штаны, футболка (мальчикам).