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Танец-игра в студии "Шкода"
Цена: От 2200
Возраст: 2 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
- +7 (423) 298-10-64
- +7 (904) 628-10-64
- +7 (423) 299-00-19
Информация
Описание: танцевальные занятия проводятся в занимательной игровой форме. Занятия включают разминку, упражнения на развитие музыкального слуха, общефизические упражнения на укрепление всех групп мышц, упражнения на координацию, а также развитие крупной и мелкой моторики. Во время обучения дети изучают основы хореографии. С возрастом ребенок может перейти в детскую танцевальную студию в старшие группы.
Занятия проходят на базе детского центра "Чайка".
Стоимость: 2200 рублей в месяц. Возможны дополнительные расходы на пошив костюмов для выступлений.
Возраст: от 2 до 3 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю. Есть субботняя группа.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватели:
- Тюрина Алла Сергеевна - художественный руководитель,
- Вороная Наталья Владимировна - хореограф,
- Волчкова Анастасия Сергеевна - хореограф,
- Васильева Елена Геннадьевна - хореограф.
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Стаж 20 летОтзывов: 5Стаж 20 летОтзывов: 0
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Стаж 19 летОтзывов: 4Стаж 19 летОтзывов: 0
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж 7 летОтзывов: 0
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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