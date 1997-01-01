Танец-игра в студии "Шкода"

Информация

Описание: танцевальные занятия проводятся в занимательной игровой форме. Занятия включают разминку, упражнения на развитие музыкального слуха, общефизические упражнения на укрепление всех групп мышц, упражнения на координацию, а также развитие крупной и мелкой моторики. Во время обучения дети изучают основы хореографии. С возрастом ребенок может перейти в детскую танцевальную студию в старшие группы.

Занятия проходят на базе детского центра "Чайка".

Стоимость: 2200 рублей в месяц. Возможны дополнительные расходы на пошив костюмов для выступлений.

Возраст: от 2 до 3 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю. Есть субботняя группа.

Количество человек в группе: до 10 человек.

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