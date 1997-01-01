Тайский язык в школе "Аспект"

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Адреса
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Владивосток, Столетие, ул. Постышева, 33
- +7 (423) 248-84-05
- +7 (908) 458-57-87
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 5-ти до 18-ми лет.
Продолжительность: от 40 до 80 минут.
Стоимость: от 300 до 750 рублей за занятие.
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Подготовка к ЕГЭ по английскому языку в образовательном центре "Юниум"От 17 до 18 лет От 4750 руб Частная
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Английский язык в центре "Эврика"От 5 до 18 лет Бесплатно Частная
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Французский язык в школе "Аспект"От 5 до 18 лет От 300 руб Частная
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Иностранные языки в New Language StudioОт 4 до 18 лет От 3300 до 3600 руб Частная
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Немецкий язык в "Generation English"От 6 до 18 лет От 500 руб Частная
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Английский язык в "English Studio"От 5 до 18 лет От 3600 руб Частная
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Английский язык в школе "Лингвист Плюс"От 5 до 18 лет От 4800 до 4800 руб Частная
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Английский язык в Детском развивающем центре "Росток"От 4 до 7 лет От 2800 до 3200 руб Частная
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Английский язык в учебном центре «ЛЕТО»От 7 до 9 лет От 450 руб Частная
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Английский для школьников в центре "Полиглотики"От 8 до 12 лет От 650 до 6400 руб Частная
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