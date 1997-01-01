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Театр "Этюд" во Дворце детского творчества
Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , каб. 22
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: 8-17 лет.
Расписание: Вторник: 15.00-19.00. Среда: 14.00-19.00. Четверг: 10.00-13.00, 15.00-18.00. Пятница: 15.00-18.00. Воскресенье: 10.00-13.00.
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