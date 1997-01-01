Информация

Описание:

Старейшая и единственная в городе школа моделей, имеющая свой подиум, обширную коллекцию эксклюзивных костюмов и штат профессиональных манекенщиц.



Обучение в школе моделей делиться по возрастным категориям, начиная с 4-х летнего возраста. Выступления Театра Моды представляют собой костюмированное шоу в стиле дефиле, театрализованный показ коллекций одежды.

Театр моды "Пигмалион" является единственным модельным агентством, которое готовит юношей и девушек для участия на Неделе моды. Директор Театра моды Худякова Ирина Николаевна является куратором конкурса "Супер-модель АТР" и входит в число дирекции PSW.

Опытные специалисты ведут дисциплины:

• Дефиле

• Хореография

• Актёрское мастерство

• Психология

• Визаж

• Фотокласс

• Видеокласс

• Модельный бизнес и стиль

По окончании курса выдается сертификат. Лучшим моделям предоставляется право на участие в Международном конкурсе молодых дизайнеров «Пигмалион», а также возможность получения образования на контрактной основе.

Возраст учеников:

от 3 до 6 лет

от 7 до 14 лет

от 15 лет

Стоимость занятий: 3000 рублей в месяц.

Продолжительность: для групп от 3 до 6 лет - 1 час, для групп от 7 до 14 лет и старше - 1 час, 30 минут.

Частота занятий: для групп от 3 до 6 лет - 2 раза в неделю, для групп от 7 до 14 лет и старше - 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: 10-15 человек.

Форма одежды: удобная, лосины, футболка, чешки.