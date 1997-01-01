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Описание:
Старейшая и единственная в городе школа моделей, имеющая свой подиум, обширную коллекцию эксклюзивных костюмов и штат профессиональных манекенщиц.
Обучение в школе моделей делиться по возрастным категориям, начиная с 4-х летнего возраста. Выступления Театра Моды представляют собой костюмированное шоу в стиле дефиле, театрализованный показ коллекций одежды.
Театр моды "Пигмалион" является единственным модельным агентством, которое готовит юношей и девушек для участия на Неделе моды. Директор Театра моды Худякова Ирина Николаевна является куратором конкурса "Супер-модель АТР" и входит в число дирекции PSW.
Опытные специалисты ведут дисциплины:
• Дефиле
• Хореография
• Актёрское мастерство
• Психология
• Визаж
• Фотокласс
• Видеокласс
• Модельный бизнес и стиль
По окончании курса выдается сертификат. Лучшим моделям предоставляется право на участие в Международном конкурсе молодых дизайнеров «Пигмалион», а также возможность получения образования на контрактной основе.
Возраст учеников:
- от 3 до 6 лет
- от 7 до 14 лет
- от 15 лет
Стоимость занятий: 3000 рублей в месяц.
Продолжительность: для групп от 3 до 6 лет - 1 час, для групп от 7 до 14 лет и старше - 1 час, 30 минут.
Частота занятий: для групп от 3 до 6 лет - 2 раза в неделю, для групп от 7 до 14 лет и старше - 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: 10-15 человек.
Форма одежды: удобная, лосины, футболка, чешки.
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