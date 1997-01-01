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Театр-студия «Балаганчик»
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Описание: театр-студия «Балаганчик» (бывший «Лицедей») существует более 10 лет. Неоднократный призер лауреат различных фестивалей, таких как: «Живи театр – Восьмое чудо света», «Белая чайка», «Дельфийские игры», «Свет Рампы», «Театромания».
В программе обучения:
- Актерское мастерство (упражнения и этюды, работа с партнером, тренинги на снятие зажимов и др)
- сценическая речь (постановка правильного дыхания, развитие дикции, силы голоса, вокал)
- сценическое движение (хореография, контактная импровизация, жонглирование и др)
- постановка спектаклей
- история театра
Кроме того, дополнительно происходит погружение ребенка в театральную среду:
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участие в создании спектакля (изготовление декораций, костюмов, свето- и звукорежиссирование и многое другое);
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общение с деятелями искусства: актерами, режиссерами, поэтами, писателями, музыкантами, художниками.
Возрастные группы:
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от 4 до 6 лет
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от 7 до 12 лет
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от 12 до 15 лет
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от 15 до 18 лет
Стоимость занятий: абонемент на 8 занятий - 2000 рублей, разовое занятие - 300 рублей, пробное занятие - бесплатно.
Продолжительность: 1 час 20 минут для группы от 4 до 6 лет и 1 час 30 минут для остальных возрастных групп.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Форма одежды: для занятий необходимо иметь удобную обувь и одежду (идеально - чешки, трико, майка).
Преподаватели:
Ольга Таранова - главный педагог и режиссер.
Евгения Мазурян - преподаватель по сценическому движению.
Лидия Завьялова - педагог-психолог.
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