Информация

Описание: театр-студия «Балаганчик» (бывший «Лицедей») существует более 10 лет. Неоднократный призер лауреат различных фестивалей, таких как: «Живи театр – Восьмое чудо света», «Белая чайка», «Дельфийские игры», «Свет Рампы», «Театромания».

В программе обучения:

- Актерское мастерство (упражнения и этюды, работа с партнером, тренинги на снятие зажимов и др)

- сценическая речь (постановка правильного дыхания, развитие дикции, силы голоса, вокал)

- сценическое движение (хореография, контактная импровизация, жонглирование и др)

- постановка спектаклей

- история театра



Кроме того, дополнительно происходит погружение ребенка в театральную среду:

участие в создании спектакля (изготовление декораций, костюмов, свето- и звукорежиссирование и многое другое);

общение с деятелями искусства: актерами, режиссерами, поэтами, писателями, музыкантами, художниками.

Возрастные группы:

от 4 до 6 лет

от 7 до 12 лет

от 12 до 15 лет

от 15 до 18 лет

Стоимость занятий: абонемент на 8 занятий - 2000 рублей, разовое занятие - 300 рублей, пробное занятие - бесплатно.

Продолжительность: 1 час 20 минут для группы от 4 до 6 лет и 1 час 30 минут для остальных возрастных групп.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Форма одежды: для занятий необходимо иметь удобную обувь и одежду (идеально - чешки, трико, майка).

Преподаватели:

Ольга Таранова - главный педагог и режиссер.

Евгения Мазурян - преподаватель по сценическому движению.

Лидия Завьялова - педагог-психолог.