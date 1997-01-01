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        Театр-студия «Балаганчик»

        Театр-студия «Балаганчик»

        Тел: <i></i>
        Театр Актерское мастерство
        Рейтинг: 7.0
        Цена: 300 - 2000
        Возраст: 4 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Вторая речка, ул. Бородинская, 15б
        Информация

        Описание: театр-студия «Балаганчик» (бывший «Лицедей») существует более 10 лет. Неоднократный призер лауреат различных фестивалей, таких как: «Живи театр – Восьмое чудо света», «Белая чайка», «Дельфийские игры», «Свет Рампы», «Театромания».

        В программе обучения:
        - Актерское мастерство (упражнения и этюды, работа с партнером, тренинги на снятие зажимов и др)
        - сценическая речь (постановка правильного дыхания, развитие дикции, силы голоса, вокал)
        - сценическое движение (хореография, контактная импровизация, жонглирование и др)
        - постановка спектаклей
        - история театра

        Кроме того, дополнительно происходит погружение ребенка в театральную среду:

        • участие в создании спектакля (изготовление декораций, костюмов, свето- и звукорежиссирование и многое другое);

        • общение с деятелями искусства: актерами, режиссерами, поэтами, писателями, музыкантами, художниками.

        Возрастные группы:

        • от 4 до 6 лет

        • от 7 до 12 лет

        • от 12 до 15 лет

        • от 15 до 18 лет

        Стоимость занятий: абонемент на 8 занятий - 2000 рублей, разовое занятие - 300 рублей, пробное занятие - бесплатно.

        Продолжительность: 1 час 20 минут для группы от 4 до 6 лет и 1 час 30 минут для остальных возрастных групп.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 15 человек.
        Форма одежды: для занятий необходимо иметь удобную обувь и одежду (идеально - чешки, трико, майка).
        Преподаватели:
        Ольга Таранова - главный педагог и режиссер.
        Евгения Мазурян - преподаватель по сценическому движению.
        Лидия Завьялова - педагог-психолог.

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