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Занятия театром в Студии «Музыкальная сказка»
Цена: 600 - 3100
Возраст: 4 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 24
Информация
Описание: на занятиях дети раскрывают свои таланты, учатся свободно и уверенно выступать перед зрителями.
В программе обучения:
- сольное и хоровое пение;
- элементы пластики и сценического движения;
- основы сценической речи и мастерства актера;
- развитие чувства ритма и координации;
- участие в театрализованных праздниках;
- постановка музыкального спектакля и выступления;
- работа в студии звукозаписи.
Студия стала лауреатом городского фестиваля «Красная горка» в 2012 году.
Стоимость:
- 3100 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 600 рублей - разовое занятие.
Возраст: от 4 до 12 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 5-6 человек (индивидуальные занятия: 1-2 человека).
Форма одежды: для занятий нужны чешки, балетки или другая мягкая обувь.
Преподаватели: Наталья Алексеевна Шеремет.
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