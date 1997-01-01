Занятия театром в Студии «Музыкальная сказка»

Информация

Описание: на занятиях дети раскрывают свои таланты, учатся свободно и уверенно выступать перед зрителями.

В программе обучения:

сольное и хоровое пение;

элементы пластики и сценического движения;

основы сценической речи и мастерства актера;

развитие чувства ритма и координации;

участие в театрализованных праздниках;

постановка музыкального спектакля и выступления;

работа в студии звукозаписи.

Студия стала лауреатом городского фестиваля «Красная горка» в 2012 году.

Стоимость:

3100 рублей - абонемент на 8 занятий;

600 рублей - разовое занятие.

Возраст: от 4 до 12 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 5-6 человек (индивидуальные занятия: 1-2 человека).

Форма одежды: для занятий нужны чешки, балетки или другая мягкая обувь.

Преподаватели: Наталья Алексеевна Шеремет.