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        Театральная студия «Синичка»

        Театральная студия «Синичка»

        Театр Актерское мастерство
        Рейтинг: 7.0
        Цена: 1800 - 3800
        Возраст: 3 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Центр, ул. Прапорщика Комарова, 45
        • +7 (924) 256-31-08
        Информация

        Описание:

        В программе:

        • Постановка голоса и речи;
        • Активизация мыслительных процессов и познавательного интереса;
        • Способствовать овладению детьми навыками общения и коллективного творчества;
        • Совершенствование артистических навыков детей;
        • Развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;
        • Раскрепощение ребенка.

        Дисциплины:

        • Актерское мастерство;
        • Сценическая речь;
        • Вокал;
        • Ритмика;
        • Хореография;
        • Пантомима (сценическое движение);
        • Грим;
        • Кинематограф.

        Возраст учеников:

        • младшая группа - от 5-ти до 16-ти лет;
        • малыши - от 3-х до 4-х лет.

        Стоимость занятий: абонемент на 3 занятия для младшей группы - 3800 рублей, одно занятие в группе для малышей - 1800 рублей.

        Продолжительность: младшая группа - 1 час 30 минут, малыши - 1 час.

        Частота занятий: младшая группа - 3 раза в неделю, малыши - 1 раз в неделю.

        Количество человек в группе: младшая группа - до 10 человек, малыши - до 8 человек.

        Форма одежды: черные лосины и футболка, удобная мягкая обувь (чешки) черного цвета.

        Преподаватели:
        Екатерина Бондаренко — актриса, педагог по сценической речи и актерскому мастерству.
        Иван Синицын — актер Театра Молодежи, педагог по актерскому мастерству.

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