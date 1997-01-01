Театральная студия «Синичка»

Информация

Описание:

В программе:

Постановка голоса и речи;

Активизация мыслительных процессов и познавательного интереса;

Способствовать овладению детьми навыками общения и коллективного творчества;

Совершенствование артистических навыков детей;

Развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;

Раскрепощение ребенка.

Дисциплины:

Актерское мастерство;

Сценическая речь;

Вокал;

Ритмика;

Хореография;

Пантомима (сценическое движение);

Грим;

Кинематограф.

Возраст учеников:

младшая группа - от 5-ти до 16-ти лет;

малыши - от 3-х до 4-х лет.

Стоимость занятий: абонемент на 3 занятия для младшей группы - 3800 рублей, одно занятие в группе для малышей - 1800 рублей.

Продолжительность: младшая группа - 1 час 30 минут, малыши - 1 час.

Частота занятий: младшая группа - 3 раза в неделю, малыши - 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: младшая группа - до 10 человек, малыши - до 8 человек.

Форма одежды: черные лосины и футболка, удобная мягкая обувь (чешки) черного цвета.

Преподаватели:

Екатерина Бондаренко — актриса, педагог по сценической речи и актерскому мастерству.

Иван Синицын — актер Театра Молодежи, педагог по актерскому мастерству.