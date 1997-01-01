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Театральная студия «Синичка»
Цена: 1800 - 3800
Возраст: 3 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Прапорщика Комарова, 45
- +7 (924) 256-31-08
Информация
Описание:
В программе:
- Постановка голоса и речи;
- Активизация мыслительных процессов и познавательного интереса;
- Способствовать овладению детьми навыками общения и коллективного творчества;
- Совершенствование артистических навыков детей;
- Развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;
- Раскрепощение ребенка.
Дисциплины:
- Актерское мастерство;
- Сценическая речь;
- Вокал;
- Ритмика;
- Хореография;
- Пантомима (сценическое движение);
- Грим;
- Кинематограф.
Возраст учеников:
- младшая группа - от 5-ти до 16-ти лет;
- малыши - от 3-х до 4-х лет.
Стоимость занятий: абонемент на 3 занятия для младшей группы - 3800 рублей, одно занятие в группе для малышей - 1800 рублей.
Продолжительность: младшая группа - 1 час 30 минут, малыши - 1 час.
Частота занятий: младшая группа - 3 раза в неделю, малыши - 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: младшая группа - до 10 человек, малыши - до 8 человек.
Форма одежды: черные лосины и футболка, удобная мягкая обувь (чешки) черного цвета.
Преподаватели:
Екатерина Бондаренко — актриса, педагог по сценической речи и актерскому мастерству.
Иван Синицын — актер Театра Молодежи, педагог по актерскому мастерству.
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