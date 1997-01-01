Театральный кружок в школе развития «Солнечный остров»

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Описание: театральные занятия состоят из множества составляющих - музыки, песен, игр, танцев, стихов, шуток, загадок. На занятиях создаются идеальные условия для развития эмоционально-творческой сферы личности ребенка, развивается воображение, память, тренируется речь, происходит приобщение ребёнка к духовным ценностям и культуре.

Юные театралы учатся декларировать, танцевать, петь, развивать ораторские данные, читать стихи, пробовать себя в разных ролях и раскрывать свои способности. Занятия также включают ритмопластику, этюды и инсценировки по произведениям детских писателей.

Кроме того, ребята участвуют в постановке спектаклей и инсценировке народных праздников. Под каждый спектакль детям шьются костюмы и готовятся декорации (за счет организатора), каждому ребёнку выдаётся роль. Для родителей проходят открытые уроки, где они могут увидеть своих маленьких талантливых актеров, а ребята приобретают опыт выступлений перед зрителями.

Стоимость:

абонемент на месяц - 2800 рублей;

одно занятие - 700 рублей.

Возраст: от 3 до 7 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю (по выходным).

Количество детей в группе: 8-9 человек.