Театральная студия "Дебют" в Клубе юных техников

Информация

Описание: занятий по актерскому мастерству помогают детям развить творческие способности, адаптироваться к окружающему миру, наладить контакт со сверстниками. Ежегодно в студии происходит постановка спектаклей.

Театральная студия не раз становилась лауреатом Фестиваля "Живи, театр - восьмое чудо света!".

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю (вторник и суббота).

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Доля Раиса Леонидовна - руководитель, режиссер студии.

Окончила Приморский краевой колледж культуры (раньше - Культурно-просветительное училище) в городе Уссурийске по специальности Режиссёр клубных мероприятий. Вела театральные студии в городе Уссурийске, а также во Владивостоке - в Доме офицеров флота и Клубе Моряков, более 11 лет преподает в Клубе юных техников. Прошла курсы повышения квалификации в ПК ИРО по направлению "Менеджмент в образовании".