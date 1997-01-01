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Театральная студия "Дебют" в Клубе юных техников
Адреса
- +7 (423) 234-95-01
- +7 (423) 278-18-11
Информация
Описание: занятий по актерскому мастерству помогают детям развить творческие способности, адаптироваться к окружающему миру, наладить контакт со сверстниками. Ежегодно в студии происходит постановка спектаклей.
Театральная студия не раз становилась лауреатом Фестиваля "Живи, театр - восьмое чудо света!".
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю (вторник и суббота).
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Доля Раиса Леонидовна - руководитель, режиссер студии.
Окончила Приморский краевой колледж культуры (раньше - Культурно-просветительное училище) в городе Уссурийске по специальности Режиссёр клубных мероприятий. Вела театральные студии в городе Уссурийске, а также во Владивостоке - в Доме офицеров флота и Клубе Моряков, более 11 лет преподает в Клубе юных техников. Прошла курсы повышения квалификации в ПК ИРО по направлению "Менеджмент в образовании".
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