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Театральная студия "Шарм" в клубе "Юный Техник"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Гайдамак, ул. Тунгусская, 24
- +7 (423) 222-17-21
Информация
Описание: детская театральная студия.
Возраст: от 5-ти до 15-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватели: Журба Наталья Николаевна - руководитель.
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