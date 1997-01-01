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Театральная студия в Детском центре "Ромашка"
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 24
- +7 (924) 727-16-37
Владивосток, Чуркин, ул. Черемуховая, 7 , оф. 409
- +7 (908) 980-00-42
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