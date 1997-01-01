Театральный кружок в клубе "Бамбини"

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Описание: чтобы раскрыть артистические способности ребенка, занятия в студии разноплановы. Это тренировка внимания и памяти, развитие воображения и логики с помощью интересных образов. Это постановка сценической речи - развитие артикуляции, произнесение правильных звуков, чистота речи. Это сценическое движение - пластика рук, развитие моторики, природной органики, чувства свободы. Это актерское мастерство и импровизация, искусство перевоплощения, а так же занятия музыкой и хореографией.

Маленькие актеры избавляются от комплексов, учатся не бояться сцены и свободно выражать свое «Я».

Стоимость: 3500 рублей в месяц. В абонемет помимо актерского мастерства входит вокал, эстетика и хореография.

Возраст: от 5 до 10 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю (по субботам)

Количество человек в группе: до 15 человек.

Форма одежды: обсуждается с преподавателем при поступлении в студию.

Преподаватель: Яковец Елена Александровна - актриса драматического театра и кино, опыт преподавания - 16 лет.