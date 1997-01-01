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Театральный кружок в клубе "Бамбини"
Адреса
- +7 (423) 255-09-09
Информация
Описание: чтобы раскрыть артистические способности ребенка, занятия в студии разноплановы. Это тренировка внимания и памяти, развитие воображения и логики с помощью интересных образов. Это постановка сценической речи - развитие артикуляции, произнесение правильных звуков, чистота речи. Это сценическое движение - пластика рук, развитие моторики, природной органики, чувства свободы. Это актерское мастерство и импровизация, искусство перевоплощения, а так же занятия музыкой и хореографией.
Маленькие актеры избавляются от комплексов, учатся не бояться сцены и свободно выражать свое «Я».
Стоимость: 3500 рублей в месяц. В абонемет помимо актерского мастерства входит вокал, эстетика и хореография.
Возраст: от 5 до 10 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю (по субботам)
Количество человек в группе: до 15 человек.
Форма одежды: обсуждается с преподавателем при поступлении в студию.
Преподаватель: Яковец Елена Александровна - актриса драматического театра и кино, опыт преподавания - 16 лет.
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