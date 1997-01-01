Театральная студия "Зеркало" в ДКЖД

Информация

Описание: занятия проводит опытный педагог с большим стажем работы в театральной деятельности. Работа с детьми на занятиях строится по программе театральных ВУЗов, проводятся интенсивные тренинги, которые помогают ребенку снять зажимы, стать более свободным и уверенным не только на сцене, но и в обществе, раскрыть свои таланты и в полной мере проявить творческие способности.

В программе:

сценическая речь,

теоретические основы актерского мастерства,

сценическая речь,

пластический тренинг.

Возраст: от 10 лет и старше.

Стоимость: 2500 рублей в месяц.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: 10-12 человек.

Форма для занятий: удобная одежда, не стесняющая движений.

Преподаватели: Никитина Людмила Петровна - руководитель, режиссер, профессиональная актриса.

Работала в Иркутском театре Оперы и балета, а также в Приморской краевой филармонии во Владивостоке.