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Театральная студия "Зеркало" в ДКЖД
Адреса
- +7 (423) 224-52-53 , вахта
- +7 (423) 241-25-15
Информация
Описание: занятия проводит опытный педагог с большим стажем работы в театральной деятельности. Работа с детьми на занятиях строится по программе театральных ВУЗов, проводятся интенсивные тренинги, которые помогают ребенку снять зажимы, стать более свободным и уверенным не только на сцене, но и в обществе, раскрыть свои таланты и в полной мере проявить творческие способности.
В программе:
- сценическая речь,
- теоретические основы актерского мастерства,
- сценическая речь,
- пластический тренинг.
Возраст: от 10 лет и старше.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: 10-12 человек.
Форма для занятий: удобная одежда, не стесняющая движений.
Преподаватели: Никитина Людмила Петровна - руководитель, режиссер, профессиональная актриса.
Работала в Иркутском театре Оперы и балета, а также в Приморской краевой филармонии во Владивостоке.
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