Театральный кружок "Колокольчик" в Детском клубе "Старт"

Информация

Описание: занятия театральным мастерством раскрывают творческий потенциал ребёнка, развивают фантазию, а также тренируют внимание, концентрацию, память и осознанную реакцию. Актерское мастерство формирует умение владеть собой, импровизировать и управлять своими эмоциями в разных жизненных ситуациях.

Программа обучения включает упражнения на пластику, голос и речь, за счет которых снимаются телесные и голосовые зажимы. Дети учатся строить правильные фразы, приобретают красноречие, избавляются от слов-паразитов, а также обретают уверенность в себе.

Театральный кружок "Колокольчик" постоянно участвует в различных театральных фестивалях и конкурсах.

В 2014 году театральный коллектив стал лауреатом 2-ой степени фестиваля «Живи, театр — восьмое чудо света!», а также лауреатом 2-ой степени (серебряная медаль) фестиваля «Дети играют для детей».

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа (перерыв - 15 минут).

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 12 до 15 человек.

Преподаватели: Полицковая Галина Григорьевна.