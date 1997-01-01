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Театральный кружок "Колокольчик" в Детском клубе "Старт"
Адреса
- +7 (423) 220-67-21 , руководитель
- +7 (423) 234-99-67
Информация
Описание: занятия театральным мастерством раскрывают творческий потенциал ребёнка, развивают фантазию, а также тренируют внимание, концентрацию, память и осознанную реакцию. Актерское мастерство формирует умение владеть собой, импровизировать и управлять своими эмоциями в разных жизненных ситуациях.
Программа обучения включает упражнения на пластику, голос и речь, за счет которых снимаются телесные и голосовые зажимы. Дети учатся строить правильные фразы, приобретают красноречие, избавляются от слов-паразитов, а также обретают уверенность в себе.
Театральный кружок "Колокольчик" постоянно участвует в различных театральных фестивалях и конкурсах.
В 2014 году театральный коллектив стал лауреатом 2-ой степени фестиваля «Живи, театр — восьмое чудо света!», а также лауреатом 2-ой степени (серебряная медаль) фестиваля «Дети играют для детей».
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа (перерыв - 15 минут).
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 12 до 15 человек.
Преподаватели: Полицковая Галина Григорьевна.
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