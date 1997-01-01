Театральный кружок «Свои правила» в Семейном клубе "Family"

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Описание: занятия помогают ребятам развивать свои творческие способности, воображение и фантазию. Занятия театром помогут избавиться от страха сцены, начать свободно и с удовольствием выступать на публике, а также выплеснуть эмоции.

В результате обучения ребята:

раскроют свой творческий потенциал, научатся реализовывать собственные идеи в соответствии с правилами сценарного мастерства, режиссуры, актерской игры;

расширят свой кругозор в области искусства, литературы, музыки, театра и эстрады;

познакомятся с новыми литературными произведениями и смогут по-новому взглянуть и оценить уже знакомые.

Театр позволяет детям заниматься любимым и очень важным делом - играть. Играя, они познают окружающий мир, учатся жить в гармонии с обществом и самими собой. Актерское мастерство, умение владеть собственным телом, красивая выразительная речь - залог развития успешной, харизматичной, гармоничной личности.

В программе:

пластика тела;

темпоритмика;

основы танца;

грим;

дефиле;

актерский тренинг на внимание, логику, действие, артистическую смелость;

сценарное мастерство;

режиссура;

риторика;

сценическая речь.

Стоимость:

2800 рублей - абонемент на 8 занятий;

500 рублей - одно занятие.

Возраст: от 6 до 14 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.