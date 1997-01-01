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Театральный кружок «Свои правила» в Семейном клубе "Family"
Цена: 500 - 2800
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1
- +7 (902) 557-79-00
- +7 (914) 650-48-23
Информация
Описание: занятия помогают ребятам развивать свои творческие способности, воображение и фантазию. Занятия театром помогут избавиться от страха сцены, начать свободно и с удовольствием выступать на публике, а также выплеснуть эмоции.
В результате обучения ребята:
- раскроют свой творческий потенциал, научатся реализовывать собственные идеи в соответствии с правилами сценарного мастерства, режиссуры, актерской игры;
- расширят свой кругозор в области искусства, литературы, музыки, театра и эстрады;
- познакомятся с новыми литературными произведениями и смогут по-новому взглянуть и оценить уже знакомые.
Театр позволяет детям заниматься любимым и очень важным делом - играть. Играя, они познают окружающий мир, учатся жить в гармонии с обществом и самими собой. Актерское мастерство, умение владеть собственным телом, красивая выразительная речь - залог развития успешной, харизматичной, гармоничной личности.
В программе:
- пластика тела;
- темпоритмика;
- основы танца;
- грим;
- дефиле;
- актерский тренинг на внимание, логику, действие, артистическую смелость;
- сценарное мастерство;
- режиссура;
- риторика;
- сценическая речь.
Стоимость:
- 2800 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 500 рублей - одно занятие.
Возраст: от 6 до 14 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
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