Театральный кружок "Узорица" в клубе "Эллада"

Информация

Описание: занятия в театральной студии способствуют развитию личности, талантов и способностей ребенка. На занятиях детки делают упражнения на пластику, тренируют голос и дикцию, а также разыгрывают этюды и ставят спектакли.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 12 до 15 человек (в зависимости от года обучения).

Преподаватели: Вакула Надежда Федоровна.