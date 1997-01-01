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Театральный кружок в Детском центре "Ромашка"
Адреса
- +7 (924) 727-16-37
- +7 (908) 980-00-42
Информация
Описание: занятия в театральном кружке направлен на развитие и совершенствование творческих, познавательных и личностных способностей ребенка.
Занятия театром помогут детям раскрыть свои таланты, раскрепоститься, обрести уверенность в себе. Кроме того, занятия дают ребенку возможность общаться с детьми разного возраста, что развивает их коммуникативные способности. Актерское мастерство для детей – это отдельный художественный мир искусства, где не существует догм и поведенческих штампов, ведь каждый ребенок по-своему уникален.
В программу занятий входит:
- актерское мастерство;
- хореография, пластика и сценическое движение;
- сценическая речь.
Стоимость: 2300 рублей в месяц (8 занятий), 350 рублей за одно занятие.
Возраст: от 4 до 14 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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