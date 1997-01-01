Театральный кружок в Детском центре "Ромашка"

Информация

Описание: занятия в театральном кружке направлен на развитие и совершенствование творческих, познавательных и личностных способностей ребенка.

Занятия театром помогут детям раскрыть свои таланты, раскрепоститься, обрести уверенность в себе. Кроме того, занятия дают ребенку возможность общаться с детьми разного возраста, что развивает их коммуникативные способности. Актерское мастерство для детей – это отдельный художественный мир искусства, где не существует догм и поведенческих штампов, ведь каждый ребенок по-своему уникален.

В программу занятий входит:

актерское мастерство;

хореография, пластика и сценическое движение;

сценическая речь.

Стоимость: 2300 рублей в месяц (8 занятий), 350 рублей за одно занятие.

Возраст: от 4 до 14 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.