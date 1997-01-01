Театральный кружок в Детском клубе "Ай да Я"

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Описание: если ваш ребенок любит быть в центре внимания, увлекается литературой и обожает творчество, отличным вариантом станет театральный кружок. Активные дети смогут пустить свою энергию в творчество и самореализацию в качестве артиста. После занятий они станут более спокойными и усидчивыми, терпеливыми и дисциплинированными. Для застенчивых детей театральная студия станет прекрасным вариантом развития навыков коммуникабельности, а также поможет приобрести уверенность в себе. Кроме того, в ходе обучения у ребят будет возможность проявить себя на сцене, участвуя в различных показах, конкурсах и фестивалях.

Стоимость: 2400 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 5 до 8 лет.

Продолжительность: 45-50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватели: Константинова Валерия Андреевна.

Имеет опыт театральной работы - более 10 лет. Является лауреатом Регионального конкурса исполнителей, а также лауреатом I и II конкурса чтецов в Приморском краевом колледже искусств. Награждена дипломом Фестиваля "Болдинская осень". Является исполнительницей ролей на сцене театра ТОФ, ДКЖД, Пушкинского театра и Томского театра.