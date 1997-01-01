Ритмопластика в Детском клубе "Спектрум"

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Описание: на занятиях дети обучаются современным танцам, делают упражнения на пластику и растяжку с элементами йоги, ставят эстрадные номера.

Танцы - это отличный способ развития гибкости, музыкального слуха, координации, хорошей осанки, а также обретения уверенности в себе.

Возраст: от 4 до 18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 2 часа (во время занятий входит перерыв на отдых - 15 минут).

Частота занятий: обучение проходит циклично, периодичность - 3 года. В первый год обучения занятия проходят 2 раза в неделю, во второй и третий год обучения - 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Кореза Ирина Александровна.