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Ритмопластика в Детском клубе "Спектрум"
Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 18 лет
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Адреса
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Владивосток, Толстого (Буссе), пр-т Народный, 27А , СОШ № 56
Владивосток, Толстого (Буссе), ул. Писаревская, 6 , СОШ № 76
Информация
Описание: на занятиях дети обучаются современным танцам, делают упражнения на пластику и растяжку с элементами йоги, ставят эстрадные номера.
Танцы - это отличный способ развития гибкости, музыкального слуха, координации, хорошей осанки, а также обретения уверенности в себе.
Возраст: от 4 до 18 лет.
Стоимость: бесплатно.
Продолжительность: 2 часа (во время занятий входит перерыв на отдых - 15 минут).
Частота занятий: обучение проходит циклично, периодичность - 3 года. В первый год обучения занятия проходят 2 раза в неделю, во второй и третий год обучения - 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Кореза Ирина Александровна.
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