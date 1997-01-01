Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Театральный кружок в Школе "Эврика"
Адреса
- +7 (423) 256-94-20
- +7 (914) 715-33-12
Информация
Описание: занятия театром задействуют разные стороны развития детей - как физические, так и умственные. Обучаясь в театральной студии, дети учатся преодолевать страхи и управлять эмоциями, повышают уверенность в собственных силах.
Занятия предусматривают одновременную работу над несколькими вещами: правильная постановка голоса, совершенствование языка жестов и мимики, развитие всех видов памяти, заключающееся в разучивании как текстовой информации, так и различных танцевальных движений, выполнение определенной роли.
Дети принимают участие в репетициях и спектаклях, знакомятся с основами театральной культуры.
Стоимость:
Для групп 5-6 лет
- 250 рублей - одно занятие;
- 1800 рублей - 8 занятий;
- 2800 рублей - 12 занятий.
Для групп от 7 лет
- 300 рублей - одно занятие;
- 2100 рублей - 8 занятий;
- 3300 рублей - 12 занятий.
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
- от 7 лет и старше.
Продолжительность:
- 50 минут для детей до 7 лет;
- 1 час 30 минут для детей от 7 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: Виктория Борисовна Василькевич.
-
Театр моды "Китеж-град" в клубе "Юный Техник"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Актерское мастерство в школе "Archi"От 5 до 17 лет От 500 до 2800 руб Частная
-
"Русский язык через театр" в Студии для детей и подростков.От 9 до 15 лет До 3000 руб Частная
-
Театральный кружок в Детском центре "Ромашка"От 4 до 14 лет От 350 до 2300 руб Частная
-
Ритмопластика в Детском клубе "Спектрум"От 4 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Актерское мастерство в Школе ТелевиденияОт 8 до 16 лет От 3500 руб Частная
-
Курсы актерского мастерства в ТелешколеОт 8 до 16 лет От 3500 руб Частная
-
Театральный кружок в школе развития «Солнечный остров»От 3 до 7 лет От 700 руб Частная
-
Актерское мастерство в детском клубе "Чемпион"От 3.5 до 14 лет От 3500 руб Частная
-
Театральный кружок "Арлекино" в клубе "Волна"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...