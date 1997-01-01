Театральный кружок в Школе "Эврика"

Информация

Описание: занятия театром задействуют разные стороны развития детей - как физические, так и умственные. Обучаясь в театральной студии, дети учатся преодолевать страхи и управлять эмоциями, повышают уверенность в собственных силах.

Занятия предусматривают одновременную работу над несколькими вещами: правильная постановка голоса, совершенствование языка жестов и мимики, развитие всех видов памяти, заключающееся в разучивании как текстовой информации, так и различных танцевальных движений, выполнение определенной роли.

Дети принимают участие в репетициях и спектаклях, знакомятся с основами театральной культуры.

Стоимость:

Для групп 5-6 лет

250 рублей - одно занятие;

1800 рублей - 8 занятий;

2800 рублей - 12 занятий.

Для групп от 7 лет

300 рублей - одно занятие;

2100 рублей - 8 занятий;

3300 рублей - 12 занятий.

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

от 7 лет и старше.

Продолжительность:

50 минут для детей до 7 лет;

1 час 30 минут для детей от 7 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: Виктория Борисовна Василькевич.