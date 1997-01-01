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Театральный кружок в школе Vladivostok Education Group
Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26а
- +7 (423) 239-05-75
Информация
Описание: изучение английского через театр – это изучение языка по-новому: увлекательно, интересно и захватывающе.
Какую пользу принесут занятия:
- ребенок будет изучать английский через театр, движение, музыку и пение;
- раскроет свои творческие способности;
- научится новым словам;
- будет активно взаимодействовать со сверстниками в новом коллективе;
- улучшит навыки разговорной речи благодаря погружению в творческий процесс.
Занятия также помогут ребёнку улучшить успеваемость по английскому языку в школе.
Возраст: от 8 до 12 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
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