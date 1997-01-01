Театральный кружок в школе Vladivostok Education Group

Информация

Описание: изучение английского через театр – это изучение языка по-новому: увлекательно, интересно и захватывающе.

Какую пользу принесут занятия:

ребенок будет изучать английский через театр, движение, музыку и пение;

раскроет свои творческие способности;

научится новым словам;

будет активно взаимодействовать со сверстниками в новом коллективе;

улучшит навыки разговорной речи благодаря погружению в творческий процесс.

Занятия также помогут ребёнку улучшить успеваемость по английскому языку в школе.

Возраст: от 8 до 12 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.