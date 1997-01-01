Теннисная секция в Доме тенниса

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
- +7 (423) 208-00-20
- +7 (984) 198-00-20
Информация
Описание: занятия теннисом помогут ребенку раскрыть свой спортивный потенциал, стать сильным и выносливым. Регулярная физическая нагрузка снижает риск появления и развития болезней сердечно-сосудистой системы, эффективна в профилактике депрессий, психических расстройств, проблем с мышцами и костями.
Более того, занятия спортом укрепляют иммунитет, улучшают общее самочувствие, повышают мозговую активность и заставляют организм «требовать» здоровую и питательную пищу. Во время спортивной тренировки в организме вырабатываются эндорфины – гормоны, которые улучшают настроение, способствуют продуктивной деятельности и дарят ощущение радости.
Возможны не только групповые, но и индивидуальные тренировки. С маленьким спортсменом занимаются тренеры, имеющие тренерскую сертификацию российского и международного образца - PTR.
Условия для занятий в Доме тенниса:
- ультрасовременное покрытие кортов, которое не нагружает суставы даже при долгих и регулярных тренировках;
- регулярно (раз в полтора часа) полностью обновлённый очищенный воздух;
- возможность заниматься в любую погоду и влюбое время года в крытом помещении;
- в Доме тенниса есть душевые комнаты.
Стоимость: абонемент на 12 часов - 3000 рублей, разовое занятие - 400 руб./час. По тарифу 2 занятия по 1 часу в неделю - 2200 рублей в месяц.
Возрастные группы:
- от 4 до 6 лет;
- от 7 до 12 лет;
- от13 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час или 1 час 30 минут (в зависимости от группы).
Частота занятий:
- дети до 12 лет - 3 раза в неделю по 1 часу;
- дети старше 12 лет - 2 раза в неделю по 1,5 часа.
Количество человек в группе: до 14 человек у одного тренера.
-
Большой теннис в клубе "Славда-спорт"От 4 до 7 лет От 400 руб Частная
-
Большой теннис в ОДПК "Физкультура и спорт"От 6 до 16 лет От 4000 до 5000 руб Частная
-
Большой теннис в школе СевостьяноваОт 5 до 18 лет От 1500 до 10000 руб Частная
-
Большой теннис в спортивном комплексе ЛидерОт 4 до 18 лет От 4000 до 5000 руб Частная
Загрузка комментариев...