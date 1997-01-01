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        Теннисная секция в Доме тенниса

        Теннисная секция в Доме тенниса

        Теннис
        Рейтинг: 7.0
        Цена: 400 - 3000
        Возраст: 4 - 16 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Каплунова, 7 стр. 2
        • +7 (423) 208-00-20
        • +7 (984) 198-00-20
        Информация

        Описание: занятия теннисом помогут ребенку раскрыть свой спортивный потенциал, стать сильным и выносливым. Регулярная физическая нагрузка снижает риск появления и развития болезней сердечно-сосудистой системы, эффективна в профилактике депрессий, психических расстройств, проблем с мышцами и костями.

        Более того, занятия спортом укрепляют иммунитет, улучшают общее самочувствие, повышают мозговую активность и заставляют организм «требовать» здоровую и питательную пищу. Во время спортивной тренировки в организме вырабатываются эндорфины – гормоны, которые улучшают настроение, способствуют продуктивной деятельности и дарят ощущение радости.

        Возможны не только групповые, но и индивидуальные тренировки. С маленьким спортсменом занимаются тренеры, имеющие тренерскую сертификацию российского и международного образца - PTR.

        Условия для занятий в Доме тенниса:

        • ультрасовременное покрытие кортов, которое не нагружает суставы даже при долгих и регулярных тренировках;
        • регулярно (раз в полтора часа) полностью обновлённый очищенный воздух;
        • возможность заниматься в любую погоду и влюбое время года в крытом помещении;
        • в Доме тенниса есть душевые комнаты.

        Стоимость: абонемент на 12 часов - 3000 рублей, разовое занятие - 400 руб./час. По тарифу 2 занятия по 1 часу в неделю - 2200 рублей в месяц.

        Возрастные группы:

        • от 4 до 6 лет;
        • от 7 до 12 лет;
        • от13 до 16 лет.

        Продолжительность: 1 час или 1 час 30 минут (в зависимости от группы).

        Частота занятий:

        • дети до 12 лет - 3 раза в неделю по 1 часу;
        • дети старше 12 лет - 2 раза в неделю по 1,5 часа.

        Количество человек в группе: до 14 человек у одного тренера.

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