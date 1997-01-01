Теннисная секция в Доме тенниса

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Описание: занятия теннисом помогут ребенку раскрыть свой спортивный потенциал, стать сильным и выносливым. Регулярная физическая нагрузка снижает риск появления и развития болезней сердечно-сосудистой системы, эффективна в профилактике депрессий, психических расстройств, проблем с мышцами и костями.

Более того, занятия спортом укрепляют иммунитет, улучшают общее самочувствие, повышают мозговую активность и заставляют организм «требовать» здоровую и питательную пищу. Во время спортивной тренировки в организме вырабатываются эндорфины – гормоны, которые улучшают настроение, способствуют продуктивной деятельности и дарят ощущение радости.

Возможны не только групповые, но и индивидуальные тренировки. С маленьким спортсменом занимаются тренеры, имеющие тренерскую сертификацию российского и международного образца - PTR.

Условия для занятий в Доме тенниса:

ультрасовременное покрытие кортов, которое не нагружает суставы даже при долгих и регулярных тренировках;

регулярно (раз в полтора часа) полностью обновлённый очищенный воздух;

возможность заниматься в любую погоду и влюбое время года в крытом помещении;

в Доме тенниса есть душевые комнаты.

Стоимость: абонемент на 12 часов - 3000 рублей, разовое занятие - 400 руб./час. По тарифу 2 занятия по 1 часу в неделю - 2200 рублей в месяц.

Возрастные группы:

от 4 до 6 лет;

от 7 до 12 лет;

от13 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час или 1 час 30 минут (в зависимости от группы).

Частота занятий:

дети до 12 лет - 3 раза в неделю по 1 часу;

дети старше 12 лет - 2 раза в неделю по 1,5 часа.

Количество человек в группе: до 14 человек у одного тренера.