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Тхэквондо для девочек в Центре спортивной подготовки
Адреса
- +7 (423) 240-17-05
Информация
Описание: при обучении тхэквондо дети 4 до 8 лет изучают основы системы, без спаррингов и отработки ударов. Полноценное обучение и участие в соревнованиях начинается с 8 лет. Общефизические тренировки в раннем возрасте закладывают фундамент для последующего развития.
Тхэквондо для девочки — отличный вариант для общего физического развития. Она сможет дать отпор и защитить себя, станет выносливой и волевой, разовьет гибкость и скорость. Тренировки не испортят женскую фигуру, поскольку в этом боевом искусстве нет упора на определенные группы мышц, весь организм развивается гармонично.
Тхэквондо развивает внимание и упорство, приучает к внутренней дисциплине и закладывает основы нравственности, поскольку обладает развитой идейной системой, основанной на традиционных ценностях. Тренировки помогают детям повысить уверенность в себе, развить интеллект и эмоциональную устойчивость, а также научиться коммуникации в коллективе.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 18 лет. Занятия проходят в возрастных группах, сформированных по уровню подготовки.
Продолжительность: от 1,5 до 2 часов.
Частота занятий: от 3 раз в неделю. Чем выше и профессиональныее уровень подготовки, тем чаще проходят занятия.
Количество человек в группе: 20-25 человек в начинающих группах, в профессиональных группах количество участников меньше.
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