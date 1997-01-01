Тренировка на мини-батутах в детском клубе "Чемпион"

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Описание: Батут – цирковой атрибут, но сегодня его можно встретить в любом крупном фитнес центре. Упражнения на мини батуте признаны одними из самых эффективных, при этом они доступны и практически не имеют противопоказаний.

Возраст: от 6-ти до 12-ти лет.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: от 3500 рублей.

Преподаватели: Захарова Вероника, Кудрявцева Софья, СК Чемпион.

Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.