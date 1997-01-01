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Туристический кружок "Вершина" в ЦДТ Фрунзенского района
Адреса
- +7 (423) 240-18-34
Информация
Описание: занятия направлены на поддержание здорового образа жизни ребенка, развитие его физической формы. Ребята ходят в походы, посещают красивые уголки Приморского края, занимаются водным и пешим туризмом, скалолазанием, горнолыжным спортом, веревочной техникой, участвуют в краевых соревнованиях и занимают призовые места.
В рамках программы начальной туристической подготовки ребята научатся ориентироваться в походах, вязать узлы, разводить костры, пользоваться снаряжением, получат знания по экологии и краеведению.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 10 до 17 лет.
Продолжительность: 3 часа. По желанию ребенок может уйти раньше.
Частота занятий: 2 раза в неделю. А также дополнительные занятие в выходные на природе.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Антонова Елена Владимировна - руководитель, педагог дополнительного образования в туристско-краеведческой сфере.
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