Туристический кружок "Вершина" в ЦДТ Фрунзенского района

Информация

Описание: занятия направлены на поддержание здорового образа жизни ребенка, развитие его физической формы. Ребята ходят в походы, посещают красивые уголки Приморского края, занимаются водным и пешим туризмом, скалолазанием, горнолыжным спортом, веревочной техникой, участвуют в краевых соревнованиях и занимают призовые места.

В рамках программы начальной туристической подготовки ребята научатся ориентироваться в походах, вязать узлы, разводить костры, пользоваться снаряжением, получат знания по экологии и краеведению.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 10 до 17 лет.

Продолжительность: 3 часа. По желанию ребенок может уйти раньше.

Частота занятий: 2 раза в неделю. А также дополнительные занятие в выходные на природе.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Антонова Елена Владимировна - руководитель, педагог дополнительного образования в туристско-краеведческой сфере.