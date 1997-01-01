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Творческая мастерская в клубе "Бамбини"
Адреса
- +7 (423) 255-09-09
Информация
Описание: каждый ребенок любит воображать, фантазировать, мечтать. На занятиях в творческой мастерской все мечты превращаются в реальность, потому что здесь для каждого малыша припасены волшебные предметы: цветная бумага, краски и кисти, пластилин и глина, тесто для лепки, нитки и бисер и много-много всего интересного. С помощью фантазии волшебными становятся даже давно знакомые и привычные вещи: ветки, листья, камни, крупа, вата.
На занятиях ребенок сможет окунуться в этот волшебный мир материалов. Он каждый день будет узнавать что-то новое и интересное, учиться делать самостоятельные выводы, приобретать новый опыт взаимодействия с миром. Ведь мир так прекрасен, если подходить к нему творчески.
Стоимость: 500 рублей - одно занятие.
Возраст: от 3 до 12 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватели: Почеп Виктория Сергеевна, имеет опыт педагогической практики - 9 лет.
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