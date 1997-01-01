Творческая мастерская в Детском клубе "Ай да Я"

Информация

Описание: на занятиях ребенок с раннего возраста начинает творить, создавать своими руками красивые вещи, которыми может похвастаться перед сверстниками. Благодаря занятиям ребенок развивает свои творческие способности и фантазию, формирует эстетический вкус.

В программе:

шитье мягких игрушек;

плетение из бисера;

рисование картин на стекле;

изготовление поделок в стиле квилинга.

И еще много всего интересного и увлекательного.

Стоимость: 1200 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.

Возрастные группы:

от 3 до 4 лет;

от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.

Преподаватели: Скоробогатская Ольга Евгеньевна.