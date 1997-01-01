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Творческая мастерская в Детском клубе "Ай да Я"
Цена: До 1200
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 34
Информация
Описание: на занятиях ребенок с раннего возраста начинает творить, создавать своими руками красивые вещи, которыми может похвастаться перед сверстниками. Благодаря занятиям ребенок развивает свои творческие способности и фантазию, формирует эстетический вкус.
В программе:
- шитье мягких игрушек;
- плетение из бисера;
- рисование картин на стекле;
- изготовление поделок в стиле квилинга.
И еще много всего интересного и увлекательного.
Стоимость: 1200 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.
Возрастные группы:
- от 3 до 4 лет;
- от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватели: Скоробогатская Ольга Евгеньевна.
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