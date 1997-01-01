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Творческая подготовка к школе в Дошкольном объединении "Родничок"
Адреса
- +7 (924) 730-36-92
Информация
Описание: лучший способ подготовки к школе - это творческое развитие детей. В процессе решения творческих задач, поиска нестандартных способов их решения дошкольники вырабатывают умение критически относиться к окружающему миру, учатся дискутировать.
В программе:
- логопедия (общие и индивидуальные уроки);
- развитие речи и чтение;
- математика и логика;
- основы письма;
- прикладное творчество;
- театр, кукольный театр.
Развивающие занятия выстроены в игровой форме. Дети вовлечены в театрализованную деятельность, что создает условия для развития творческих способностей и личности ребенка в целом.
На занятиях дошкольники получают знания и навыки с помощью творчества - это рисование, лепка, конструирование, аппликация, театр и кукольный театр. А организация праздников каждый месяц - является важным событием для ребят, который позволяет показать свои достижения через спектакль и художественное слово.
Стоимость: 3500 рублей в месяц.
Возрастные группы:
- от 4 до 5 лет;
- от 6 до 7 лет.
Продолжительность: 2 часа 15 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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