Творческая подготовка к школе в Дошкольном объединении "Родничок"

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Описание: лучший способ подготовки к школе - это творческое развитие детей. В процессе решения творческих задач, поиска нестандартных способов их решения дошкольники вырабатывают умение критически относиться к окружающему миру, учатся дискутировать.

В программе:

логопедия (общие и индивидуальные уроки);

развитие речи и чтение;

математика и логика;

основы письма;

прикладное творчество;

театр, кукольный театр.

Развивающие занятия выстроены в игровой форме. Дети вовлечены в театрализованную деятельность, что создает условия для развития творческих способностей и личности ребенка в целом.

На занятиях дошкольники получают знания и навыки с помощью творчества - это рисование, лепка, конструирование, аппликация, театр и кукольный театр. А организация праздников каждый месяц - является важным событием для ребят, который позволяет показать свои достижения через спектакль и художественное слово.

Стоимость: 3500 рублей в месяц.

Возрастные группы:

от 4 до 5 лет;

от 6 до 7 лет.

Продолжительность: 2 часа 15 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.