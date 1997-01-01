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Творческая студия для детей "Империя детства"
Цена: 4500 - 4500
Возраст: 3 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 2
- +7 (423) 255-66-04
Информация
Описание: в программу входят занятия по современной хореографии (классика, растяжка, Hip Hop, Dance Hall, Mix Dance), пение в ансамбле, актерское мастерство, сценическая речь, участие в мюзиклах. В декабре и в июне обязательная театральная постановка, в которой участвуют все дети.
По субботам проходят совместные занятия родители+дети (для родителей бесплатно).
Возраст: от 3 до 14 лет, разные возрастные группы: 3 - 4 года, 4 - 6 лет, 6 - 8 лет, 9 - 14 лет.
Продолжительность занятия: от 45 минут.
Стоимость: 4500 рублей.
Существует семейный абонемент - 3000 рублей за ребенка, если в студии занимается два и более детей из одной семьи.
Форма: приобретается самостоятельно.
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