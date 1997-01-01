Творческая студия для детей "Империя детства"

Информация

Описание: в программу входят занятия по современной хореографии (классика, растяжка, Hip Hop, Dance Hall, Mix Dance), пение в ансамбле, актерское мастерство, сценическая речь, участие в мюзиклах. В декабре и в июне обязательная театральная постановка, в которой участвуют все дети.

По субботам проходят совместные занятия родители+дети (для родителей бесплатно).

Возраст: от 3 до 14 лет, разные возрастные группы: 3 - 4 года, 4 - 6 лет, 6 - 8 лет, 9 - 14 лет.

Продолжительность занятия: от 45 минут.

Стоимость: 4500 рублей.

Существует семейный абонемент - 3000 рублей за ребенка, если в студии занимается два и более детей из одной семьи.

Форма: приобретается самостоятельно.