Творческий кружок "Rainbow" в школе "ABC Мир"

Информация

Описание: программа занятий включает рисование карандашами, красками, руками, а также обучение различным техникам изображения, таким, как аппликация, бумагопластика, оригами. На занятиях используются различные природные материалы, дети занимаются лепкой из полимерной глины, соленого теста, пластилина. В студии дизайна дети своими руками создают настоящие предметы интерьера, подарки к праздникам, полезные для дома дизайнерские вещички.

Стоимость:

2000 рублей в месяц при занятиях 2 раза в неделю;

1000 рублей в месяц при занятиях 1 раз в неделю.

Возраст: от 4 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.