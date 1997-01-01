Творческо-игровая студия ТИМИ в ДК им. Борисенко

Информация

Описание: дети изучают основы актерского мастерства, делают упражнения на пластику, развивают речь и дикцию, занимаются постановкой сценок.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 1 час 40 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Васько Ольга Ивановна.