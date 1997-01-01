Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Творческо-игровая студия ТИМИ в ДК им. Борисенко
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Борисенко, ул. Монтажная, 7 , 1-й этаж
- +7 (423) 263-66-52
Информация
Описание: дети изучают основы актерского мастерства, делают упражнения на пластику, развивают речь и дикцию, занимаются постановкой сценок.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Стоимость: бесплатно.
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Васько Ольга Ивановна.
-
Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte"От 7 до 14 лет До 3000 руб Частная
-
Театральная студия «Синичка»От 3 до 17 лет От 1800 до 3800 руб Частная
-
Школа актёрского мастерства "Prim Star"От 9 до 16 лет От 3400 до 9000 руб Частная
-
Театральный кружок в школе развития «Солнечный остров»От 3 до 7 лет От 700 руб Частная
-
Театральный кружок "Колокольчик" в Детском клубе "Старт"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Театральный кружок "Узорица" в клубе "Эллада"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Творческая студия для детей "Империя детства"От 3 до 14 лет От 4500 до 4500 руб Частная
-
Занятия театром в Студии «Музыкальная сказка»От 4 до 12 лет От 600 до 3100 руб Частная
-
Театральный кружок в Школе "Эврика"От 5 до 17 лет От 250 до 3300 руб Частная
-
Джаз-модерн в школе танцев "Street Art"От 7 до 18 лет От 2300 до 2300 руб Частная
Загрузка комментариев...