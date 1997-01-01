Творчество на английском в центре "Полиглотики"

Информация

Описание: занятия ориентированы на детей, делающих свои первые шаги в изучении английского языка и желающих творить, а также для школьников, желающих расширить свой лексический запас и развить творческие навыки.

Занятия проходят в творческой, доброжелательной атмосфере. Под руководством педагога дети отступают от привычных и знакомых им способов проявления окружающего мира, экспериментируют, фантазируют и воплощают свои идеи в реальность. Обучение способствует развитию самостоятельного видения мира, умению выражать свои мысли и фантазии графическими, живописными и пластическими средствами.

Во время занятия преподаватель общается с детьми только на английском языке, благодаря чему ребята преодолевают языковой барьер, учатся использовать иностранный язык в различных нестандартных ситуациях и расширяют словарный запас.

Элементы занятий:

рисование;

лепка;

поделки из бумаги и картона;

работа с природными материалами;

работа с другими материалами;

творческие пленэры и экскурсии.

Стоимость:

пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);

абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;

абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.

Возраст: от 1 года до 12 лет. Занятия проходят в группах, сформированных с учетом возраста и индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.

Продолжительность:

стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;

интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.