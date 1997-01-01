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Творчество на английском в центре "Полиглотики"
Адреса
- +7 (914) 341-85-38
Информация
Описание: занятия ориентированы на детей, делающих свои первые шаги в изучении английского языка и желающих творить, а также для школьников, желающих расширить свой лексический запас и развить творческие навыки.
Занятия проходят в творческой, доброжелательной атмосфере. Под руководством педагога дети отступают от привычных и знакомых им способов проявления окружающего мира, экспериментируют, фантазируют и воплощают свои идеи в реальность. Обучение способствует развитию самостоятельного видения мира, умению выражать свои мысли и фантазии графическими, живописными и пластическими средствами.
Во время занятия преподаватель общается с детьми только на английском языке, благодаря чему ребята преодолевают языковой барьер, учатся использовать иностранный язык в различных нестандартных ситуациях и расширяют словарный запас.
Элементы занятий:
- рисование;
- лепка;
- поделки из бумаги и картона;
- работа с природными материалами;
- работа с другими материалами;
- творческие пленэры и экскурсии.
Стоимость:
- пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);
- абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;
- абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.
Возраст: от 1 года до 12 лет. Занятия проходят в группах, сформированных с учетом возраста и индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.
Продолжительность:
- стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;
- интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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