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Тяжелая атлетика в спортивном клубе "Варяг"
Цена: Бесплатно
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Баляева, ул. Луговая, 71Б
- +7 (423) 244-39-62
- +7 (423) 244-86-50
Информация
Описание: В программе: общефизическое развитие, поднятие штанги.
Возраст: от 8-ми до 18-ти лет.
Продолжительность: 1,5 часа.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватель: Сонин Алексей Александрович - тренер-преподаватель, Конюков Владимир Павлович - тренер-преподаватель, Милентьева Алена - тренер-преподаватель.
Форма: приобретается самостоятельно.
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