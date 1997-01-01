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Тяжелая атлетика в спортивной школе Богатырь
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 14г
- +7 (423) 244-04-43
Информация
Описание: Тяжелая атлетика развавает силу в руках и ногах, тренирует выносливость, закаляет характер.
Возраст: От 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватель: Зубков Вадим Сергеевич - тренер-преподаватель первой категории, Ширяков Вадим Аркадьевич - тренер-преподаватель высшей категории, Мелентьев Алексей Николаевич - тренер-преподаватель высшей категории, Сонин Алексей Александрович - тренер-преподаватель первой категории, Холоден Дмитрий Александрович - тренер-преподаватель первой категории.
Форма: спортивная форма приобретается самостоятельно.
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