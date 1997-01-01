Уличные танцы в клубе "Счастливый малыш"

Информация

Описание: на занятиях дети осваивают базу и элементы целого ряда современных танцевальных направлений. Разнообразные танцевальные направления позволяют ребенку разиваться максимально разносторонне и обрести индивидуальность.

В программе:

растяжка,

хореография,

постановка уличных танцев.

Возраст: от 7 до 13 лет.

Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

Стоимость: от 2500 до 3000 рублей в месяц.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 8 до 10 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.