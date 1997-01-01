Уличные танцы в клубе "Счастливый малыш"

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Адреса
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Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30 , 1-й этаж
- +7 (423) 270-60-85
Информация
Описание: на занятиях дети осваивают базу и элементы целого ряда современных танцевальных направлений. Разнообразные танцевальные направления позволяют ребенку разиваться максимально разносторонне и обрести индивидуальность.
В программе:
- растяжка,
- хореография,
- постановка уличных танцев.
Возраст: от 7 до 13 лет.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.
Стоимость: от 2500 до 3000 рублей в месяц.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 8 до 10 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
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Классическая хореография в Школе "Русский балет"От 3 до 13 лет От 3500 до 4000 руб Частная
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Детская акробатика в спортивном клубе Самбо 70От 5 до 6 лет От 2500 до 2500 руб Частная
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Группа выходного дня в студии "Шкода"От 3 до 6 лет От 2200 руб Частная
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Ансамбль индийского танца "Дости" во Дворце детского творчестваОт 9 до 17 лет Государственная
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Хореография в Школе "Эврика"От 4 до 14 лет От 300 до 2500 руб Частная
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Cекция "Dance mix" в Детском клубе "Чемпион"От 3.5 до 12 лет От 3500 руб Частная
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Эстрадный танец в Студии танца "Крылья"От 3 до 11 лет От 1700 до 2200 руб Частная
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Mix Dance в школе "Street Art"От 13 до 18 лет Частная
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Классические танцы в клубе "Счастливый малыш"От 3 до 18 лет От 2500 до 3000 руб Частная
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Mix dance в Танцевальном центре "Da Wings"От 3 до 18 лет От 350 до 2900 руб Частная
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